Warum Low-Carb- Diäten gefährlich für dich sind!! / Spruch des Tages 25.08.21

1.1. Low-Carb – Gefahr: Wenig komplexe Kohlenhydrate schaden

Es lauern Gefahren hinter Low-Carb (kohlenhydratfreien) Diäten. Ein gesunder Körper braucht alles, was die Natur für ihn bestimmt hat: komplexe, unverarbeitete Kohlenhydrate, Fett und Proteine. Tatsache ist, dass in Gebieten, in denen die Menschen am gesündesten und längsten leben, dort wo es wenig Zivilisationskrankheiten gibt, die Ernährung hauptsächlich auf pflanzlicher Basis beruht und reich an komplexen Kohlenhydraten ist. Nur einfache, verarbeitete Kohlenhydrate, wie Nudeln, Brot, Zucker, sind wirklich gefährlich für den Körper.Kein Multivitamin kann jemals die gesundheitsschützenden Nährstoffe ersetzen, die in komplexen Kohlenhydraten enthalten sind, darunter Vitamine, Mineralien, Antioxidantien, zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe, Phytonährstoffen, Ballaststoffe, Präbiotika, gesunde Fette.Die Idee ist verlockend. Einfach auf Kohlenhydrate verzichten und schnell Gewicht verlieren. Vielleicht funktioniert das auch am Anfang und man ist glücklich, insbesondere wenn keine der vorherigen Diäten funktioniert zu haben scheint. Das Entfernen der komplexen Kohlenhydrate kann jedoch für deine Gesundheit mehr Schaden als Nutzen verursachen.Verminderung einer guten Gehirnfunktion. Low-Carb ist eine Gefahr für das Gehirn. Das Gehirn benötigt eine 24-Stunden-Kraftstoffquelle. Auch im Schlaf benötigt es weiterhin Nahrung. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, wandelt der Körper Proteine um, um das Gehirn zu befeuern, während dem Rest des Körpers Energie entzogen wird. Leider ist Protein nicht die effizienteste Quelle für Hirnbrennstoff.Mangelernährung mit allen Folgen: allgemeine Schwäche, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Abbau der Herz- und Skelettmuskulatur, Verlust an Herz und Skelettmuskelkraft und Pumpkraft, Störungen im Bewegungsablauf, erhöhtes Risiko für Knochenbrüche, schlechte Stimmung, Angstgefühle.Beeinträchtigung (wegen Mangel an wichtigen Nährstoffen) der Immunfunktionen und kognitiven Gesundheit (unter anderem Lernfähigkeit, Vorstellungskraft, Aufmerksamkeit, Erinnerung, Kreativität, Planungsfähigkeit, Orientierung, Willenskraft, usw.)Erhöhtes Risiko für chronische Krankheiten, wie Krebs, Herzkrankheiten, Alzheimer, Diabetes, Autoimmunkrankheiten.Erkrankung des Darms: Das Vermeiden von Kohlenhydraten kann zu einer schlechten Verdauung und Verstopfung führen, weil Ballaststoffe fehlen. Die Folgen eines kranken Darms sind enorm. Zum Beispiel, das erhöhte Risiko für Darmkrebs und Herz-Kreislauf-ErkrankungenErkrankung der Leber und Nieren. Die Leber wird dazu auch Stress ausgesetzt, da sie gezwungen ist, bei der Herstellung von Glukose aus Fetten und Proteinen zu helfen.Toxische Mengen Ammoniak werden produziert, wenn Proteine ​​in Glukose umgewandelt werden. Dies schadet wiederum Niere und Leber und somit dem ganzen KörperÄhnlich wie bei der Keto-Grippe kann Verzicht auf Kohlenhydrate eine kohlenhydratarme Grippe verursachen. Das passiert, wie bei der Keto-Diät, wenn das Gehirn, welches normalerweise mehr als 60 Prozent der gesamten Kohlenhydrataufnahme verbraucht, gezwungen ist, eine andere Lösung zu finden, um ohne die fehlenden Nähstoffe und Energie die, die Kohlenhydrate gegeben hätten, zu leben. Es führt zu Symptomen, wie Kopfschmerzen, Gehirnnebel, Reizbarkeit, Gedächtnisverlust, Schwindel, Übelkeit und Muskelkater, Konzentrationslosigkeit, usw.Risiko einer pathogenen Infektion steigtDepressionenPotenz- und FruchtbarkeitsstörungenHormonhaushalt-StörungenStoffwechselstörungenMuskelverlustUnd vieles mehrDiese Symptome verstärken sich, wenn du dazu viel Sport treibst.Anstatt, dass man den Menschen sagt, dass Einfach- und Zweifachzucker schlecht sind, werden subtil alle Kohlenhydrate unter Verdacht gestellt. In den Köpfen der Menschen hören sie nur, Kohlenhydrate sind schlecht für den Körper und man könnte darauf verzichten, da der Körper diese aus Proteinen „herstellen“ kann. Diese Logik führt dazu, dass Menschen zu viel Fleisch essen, was noch schlimmere Folgen haben kann. Die Low-Carb -Ernährung macht nicht nur krank und verführt deswegen zu Medikamenten und Lebensmittelergänzungen, sondern sie führt auch zu einem höheren Konsum an Salami, Bratwurst und Schnitzeln. Dies macht noch kränker, man muss noch mehr Medikamente nehmen. So bringt eine gute Logik, die absichtlich falsch dargestellt wird, mehr Geld in der Kasse und leider auch mehr Kranke. Gute Power-Kohlenhydrate hätten dies vermieden. Klar, dass man sie ungern erwähnt.