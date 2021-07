Vitaminmangel – Leidest du daran?? Buchvorstellung Körper-Alarm

Heute möchten wir dir einen Abschnitt aus dem Buch „Körper-Alarm: Krankheiten früh erkennen auch wenn du kein Arzt bist – Band 1“ von Dantse Dantse vorstellen!In dem Buch geht es darum, wie du viele Krankheiten und/oder Mängel in deinem Körper ganz einfach von Zuhause aus feststellen kannst. Heute geht es um das Thema Vitaminmangel!Vitamine spielen eine wichtige Rolle bei allem, was in unserem Körper passiert. Wenn sie zu knapp sind oder wenn ihre Qualität schlecht ist, kann der Körper seltsames Verhalten zeigen. Zeichen, die man erkennen und deuten kann, wenn man aufmerksam ist. Diese Zeichen können auf einen entsprechenden Vitaminmangel hinweisen. Genauso ist es mit den Mineralien und den Spurenelementen. Der Körper ist auf sie angewiesen und meldet sich mit deutlichen Zeichen, wenn ein Mangel vorliegt.Die folgenden Anzeichen sind nur eine erste Orientierung und ein Warnsignal, damit du frühzeitig den Rat einer geeigneten Person für eine klare Diagnose suchst oder deine Ernährung umstellst und dich besser ernährst.Diese Anzeichen könnten auf einen Vitamin-A-Mangel hinweisen:Erhöhtes Auftreten von Infektionen in Nasenhöhle und RachenraumWachstumsstillstandNachtblindheit und Sehstörungen wie Verminderung der Sehschärfe infolge von Hornhauttrübungen, trockene AugenBeschleunigter AlterungsprozessTrockene, schuppige HautHaarausfallTrockene Schleimhäute, weniger Speichel und trockener MundDiese Anzeichen könnten auf einen Vitamin-B 1-Mangel hinweisen:Beriberi ist die häufigste Vitamin-B1-Mangel-Erkrankung (neurologische Störungen, Missempfindungen an Händen und Füßen, Herzmuskelschwäche, allgemeiner Muskelschwund)GehstörungenSprachstörungenMüdigkeitKreislaufproblemeAppetitlosigkeitBewusstseinsstörungen VerwirrtheitDepressionenErbrechenFußbrennenKopfschmerzenSchlaflosigkeitVerstopfungDiese Anzeichen könnten auf einen Vitamin-B 2-Mangel hinweisen:Eingerissene MundwinkelWundheit von Mund, Lippen und ZungeHautentzündungen, HautausschlagFettige, rote, schuppige Haut im Gesicht und besonders an den NasenflügelnLichtempfindlichkeitBlutunterlaufene, brennende AugenSpröde FingernägelBlutarmutWeitere Themen in dem Buch „Körper-Alarm: Krankheiten früh erkennen auch wenn du kein Arzt bist – Band 1“:Wie zeigen deine Haare, deine Haut, deine Zunge, dein Gesicht, deine Falten, deine Augen, dass du krank bist?Welche Anzeichen deuten auf Vitaminmangel (A, B-Gruppe, C, D, K) hin?Welche Anzeichen zeigen dir, dass du an einem Mineralstoffmangel leidest?Du möchtest deinen Körper besser kennen lernen?Nicht mehr „Doktor Google“ zurate ziehen?Du möchtest lernen, deinen Körper besser deuten zu können?Dann kaufe dir jetzt das Buch „Körper-Alarm: Krankheiten früh erkennen auch wenn du kein Arzt bist – Band 1 “von Dantse Dantse!Direkt auf indayi.de Oder bei:oder in deiner Lieblingsbuchhandlung um die Ecke!WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.Folge uns auch bei Instagram und Facebook