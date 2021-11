Versüße deinen Tag! // Spruch des Tages 04.11.2021

Wie Krebszellen ernährt werden

Krebs liebt Zucker

Was Krebs ist

Welches Milieu die Entwicklung Krebs begünstigt

Warum eine kranke Darmflora die Ursache von Krebsentstehung sein kann

Wie säuerliche Lebensmittel und ein säuerliches Milieu Krebs auslösen kann

Wie Tee und Kaffee krebserregend sein können und besonders Baby-Tee

Welche Lebensmittel Krebs fördern

Eine gesamte Liste krebserregender Chemikalien und Gifte in Lebensmitteln, je nach Art des Lebensmittels

Eine Liste krebserregender Stoffe in Babynahrungsmitteln

Warum extrem Öl-armes Essen die Krebsentstehung und besonders Brustkrebs anregt

Wie Fettmangel Krebs verursachen kann

Wie Entzündungen im Körper Krebs auslösen

Warum Milchprodukte, Zucker und Weizen Feinde unserer Gesundheit und Krebs-Lieblinge sind

Wie Getränke Krebs auslösen

Vitamine und Mineralstoffe: welche Auswirkungen Mängel bei der Krebsentstehung haben

Zusatzstoffe (Konservierungsstoffe, Farbstoffe, usw.) in Lebensmitteln, sortiert danach, wo man sie findet und was sie verursachen

Liste krebserregender Giftstoffe in Lebensmitteln und Gegenmaßnahmen

Freie Radikale

Und vieles mehr

Krebs kann bis zu gewissen Grade verhütbar sein. Richtige Ernährung und ein gesunder Lebensstil, schlechte Ernährung und ein ungesunder Lebensstil können sie verbreiten. Die richtige Ernährung bedeutet nicht nur gesunde Ernährung oder Bio essen. Richtige Ernährung bedeutet auch, die richtigen Lebensmittel zu sich zu nehmen. Genauso bedeutet falsche Ernährung, die falschen Lebensmittel zu sich zu nehmen, bzw. auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten. Der Einfluss der Ernährung auf die Krebsentstehung liegt somit hauptsächlich in ihrem Potential, durch falsche Lebensmittelauswahl Krebserkrankungen zu fördern. Nicht nur Zucker. Schuldige gibt es viel. Ernährung ist ein wichtiger Faktor.