Verstecktes Gift - raffinierte und künstliche Zucker / Spruch des Tages 23. September 2020

Zucker kann wie ein Gift wirken. Das Gift schmeckt aber so gut und wir machen uns glücklich mit unserer Schokolade, unseren Süßigkeiten, Kuchen, Fertiggerichten, usw. Täglich landet dieses Gift in Erwachsenen und Kindern, sogar in Babys. Obwohl es doch einer der größten Killer überhaupt ist, wie Studien aus den USA zeigen. Bis zu 35 Millionen Menschen sterben jährlich indirekt am Konsum von Zucker.Da Weizenprodukte durch das Hinzufügen von Zucker erst richtig lecker werden, wird dadurch exzessiv Weizen konsumiert. Zucker greift die Milchzähne bei Kindern an. Zucker ist eine der Hauptursachen von Übergewicht.Eine zuckerreiche Ernährung erhöht die Synthese von Insulin und verringert die Produktion von Glucagon. Das Hormon, das zum Abbau von Insulin nötig ist. Ein hoher Insulinspiegel führt zu Gewichtszunahme. Diese Gewichtszunahme senkt den Testosteronspiegel. Ein niedriger Testosteronspiegel fördert ebenfalls die Gewichtszunahme!Viele Süßigkeiten können die Gefäße verkleben und sind dafür verantwortlich, dass diese schneller altern.Ein zu hoher Konsum von zuckerhaltigem Essen greift auch die Haut an. In einer Studie, die im British Journal of Dermatology veröffentlicht wurde, erklären die Forscher, dass Zucker Proteine im Körper verbreitet, die das Kollagen und die Elastizität der Haut schädigen und die Alterung beschleunigen.Krebs liebt Zucker und besonders industriellen Zucker. Industrieller Zucker ist in fast allen fertigen Gerichten, Softdrinks, Backwaren und Baby- und Kleinkindnahrung versteckt, oft unter anderen Namen. Viele Produkte werden mit dem Slogan „ohne Zuckerzusatz“ beworben, enthalten aber als Inhaltstoff Fructose. Das ist eine klare Lüge. Fructose ist ein Zucker, der aus Früchten gewonnen wird. Der US-Forscher Robert Lustig, der mit seinem Team eine Studie über die „giftige Wahrheit“ von Zucker durchgeführt hat (veröffentlicht in Nature Bd. 482 2012), sagte: „Es gibt immer mehr wissenschaftliche Beweise dafür, dass Fructose etliche chronische Krankheiten auslösen kann und giftig für die Leber ist. […] Ein bisschen Zucker ist zwar kein Problem, aber viel Zucker tötet – wenn auch nur langsam.“Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Tumorzellen zur Vermehrung viel Zucker brauchen. Viele Forscher vermuten, dass in einigen Fällen ein hoher Zuckerkonsum Krebs überhaupt erst entstehen lässt. So auch Professor Lewis Cantley von der Harvard Medical School. Und mit raffiniertem Zucker treibt man den Insulinwert noch schneller nach oben und lässt die Krebszellen auch viel schneller wachsen als mit normalem Zucker.Dank Fructose können sich Krebszellen blitzschnell reproduzieren und im menschlichen Körper ausbreiten, wie Wissenschaftler der Universität von Kalifornien, Los Angeles in einer Studie bewiesen haben. Billiger Sirup in Getränken und Fertigprodukten besteht bis zu 90% aus Fructose. Maissirup wird bevorzugt, da die Industrie damit viel Geld spart.Aspartam stand bis Mitte der 70er Jahre als Kampfstoff zur biochemischen Kriegsführung auf der Liste der CIA.Viele Süßstoffe, wie Aspartam E951, Cyclamat E952 (seit 1969 in den USA verboten), Saccharin E954, Neotam E 961 und Maissirup (HFCS) sind krebserregend. Sie sind bei der Industrie sehr beliebt, denn sie sind wesentlich billiger als Rohrzucker und sind in tausenden Produkten enthalten.Da Aspartam zu Recht in Verruf kam, entwickelte die Industrie Neotam. Aber Neotam ist lediglich ein viel schlimmeres Aspartam. Da es billiger ist als Aspartam, wird es von der Industrie vermehrt genutzt. Es wird aus Aspartam und 3,3-Dimethylbutyraldehyd synthetisiert und ist 7.000-13.000 Mal süßer als Zucker und 30-60 Mal süßer als Aspartam (E951). Manche Studien zeigen, dass Neotam wesentlich toxischer ist als Aspartam.Schlechte Ernährung, kranker Körper: Wie die heutige Ernährung unserer Gesundheit schadet. In diesem Buch erhältst du Hinweise und genaue Erklärungen, wie und warum die Ernährung deinen Körper schädigt und dich krank macht.Kaufe jetzt Tabou B. B. Brauns‘ Ratgeber „KRANK - FETT - DUMM - KAPUTT durch Ernährung: Welche Lebensmittel verursachen welche Krankheiten?“.Erhältlich hier bei Indayi.de Und bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich. Als Printversion oder eBook.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.