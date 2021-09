Versteckte Gefahr Zuhause // Spruch des Tages 20.09.2021

Unser Zuhause soll ein sicherer Ort sein!

Trautes Heim, Glück allein? Von wegen! Eine große, aber vernachlässigte Quelle krebserregender Gifte, sind die im Haushalt verwendeten Chemikalien, Gegenstände und Produkte. Noch gefährlicher wird es, wenn verschiedene Reinigungsmittel zusammen benutzt werden. Denn dann kann ein regelrechter Chemie-Giftcocktail entstehen. Unsere Haushaltsmittel sollen uns aber sauber machen und uns nicht umbringen!Forscher des Silent Spring Institute in Massachusetts, USA, stellten in einer Studie Schockierendes fest. „Frauen, die sehr viele Reinigungsmittel in ihrem Alltag benutzen, haben eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs zu erkranken wie diejenigen, die sie selten benutzen." Diese Studie wurde vom Massachusetts Department of Public Health, the Susan S. Bailis Breast Cancer Research Fund und the US Centers for Disease Control and Prevention finanziert und in der Peer-Review-Zeitschrift Environmental Health veröffentlicht.Etwa 54.000 verschiedene Reinigungsmittel hat die Industrie bis heute entwickelt. Diese bestehen fast ausschließlich aus künstlich hergestellten Chemikalien. Putzmittel, Waschmittel und Reinigungsmittel enthalten deshalb zahlreiche gesundheitsschädliche Substanzen, die teilweise krebserregend sind.Der Kampf gegen den Krebs fängt mit der Prävention an und nicht mit Medikamenten. Deshalb ist Prävention der beste und erste Schutz. Diese fängt wiederum mit dem Informieren an. Denn Informationen verbreiten Wissen und das bedeutet Macht und Schutz.Es geht dabei nicht um die gelegentliche Verwendung von Produkten, die uns überall umgeben. Das kann der Körper verkraften. Sondern es geht um die großen Mengen krebserregender Stoffe, die nachteilige Gesundheitseffekte als Spätfolge bei uns allen verursachen.