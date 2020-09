Veröffentlicht am 25. September 2020 von indayi Die Gefahr hinter Light-Produkten/Spruch des Tages 25. September 2020

Diätgetränke, wie Cola Light, sind schlimmer für die Gesundheit als die normale zuckergesüßte Limonade. „Diät“-Limo und andere Diät-Getränke und -Lebens­mittel können krebserregend sein.All diese auf den ersten Blick gesünderen Getränke enthalten Aspartam.Aspartam ist ein synthetisch hergestellter Süßstoff. Der Stoff wird verdächtigt, stark krebserregend zu sein. Er ist ein weit verbreiteter Inhaltsstoff vieler Produkte wie etwa Softdrinks, Süßwaren, Backwaren.Die Ergebnisse einer aktuellen Studie (insgesamt 77.218 Frauen und 47.810 Männer nahmen an den Studien teil, die über einen Zeitraum von 22 Jahren liefen) zeigen: Schon eine Dose Diät-Limo von 355 ml am Tag erhöhtdas Krebsrisiko von Leukämie (Blutkrebs) um 42%,bei Männern das Risiko, an Knochenmarkkrebs zu erkranken um 102%,bei Männern das Risiko, an Lymphdrüsenkrebs zu erkranken um 31%.Jeweils verglichen mit Kontrollpersonen, die keine Diät-Limos tranken.Bereits in der Vergangenheit fanden unabhängige Wissenschaftler heraus, dass der Konsum von Aspartam zu verschiedenen Krankheiten wie krebsartigen Tumoren, Nervenschäden, Nierenversagen, Anfällen und vorzeitigem Tod führen kann.Weitere Stoffe, wie Sucralose, die angeblich aus Zucker gewonnen sein soll, verursachen Funktionsstörungen des Gehirns und des Nervensystems, Migräne, Krebs und schwächen das Immunsystem.Viele Diätlebensmittel und Light-Produkte enthalten Zusatzstoffe, die dazu beitragen, dass Fett im Körper aufgebaut wird.Es ist bewiesen, dass Fett Krebserkrankungen fördert. Auch wenn Aspartam, Sacharin und Co. keine Kalorien liefern, führen sie trotzdem dazu, dass man fett wird. Da der Körper naturgemäß an seinem Kalorienkonto festhält, fordert er nach einem Light-Joghurt einen zweiten und einen dritten. Und zwangsweise wird man dick.Das komische dabei ist, dass sich viele Produkte deswegen „Diät“ nennen, weil sie anstelle von normalem Zucker Süßstoffe enthalten und somit zwar kalorienarm sind, aber keinesfalls zum Abnehmen führen.In vielen Diätprodukten und Schlankheitsmitteln hat die Verbraucherzentrale NRW krebserregende Substanzen wie Sibutramin oder das wahrscheinlich krebserregende Phenolphthalein gefunden, obwohl sie als rein pflanzlich deklariert wurden.Du willst wissen, was deinem Körper sonst noch so schadet und welche Lebensmittel du besser vermeiden solltest?Kaufe jetzt Tabou B. B. Brauns‘ Ratgeber „KRANK – FETT – DUMM – KAPUTT durch Ernährung: Welche Lebensmittel verursachen welche Krankheiten?“.Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich. Als Printversion oder eBook.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.