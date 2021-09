Vegane Suppe // Spruch des Tages 02.09.21

Wie ihr sicherlich gemerkt habt, ist das Wetter in den letzten Tagen kühler geworden. Man hat kaum etwas von der Sonne gesehen. Die Temperaturen sind gesunken. Die Wolken sind am Himmel zu sehen und man möchte eigentlich nicht raus gehen. Es geht langsam Richtung Herbst. Die Sommerferien sind vorbei und für viele geht der Alltag wieder los.Der Wetterwechsel sorgt bei vielen auch für eine Erkältung. Viele Menschen haben ein nicht so starkes Immunsystem. Sie müssen auf ihre Ernährung achten, sich gesund und vitaminreich ernähren, um durch den Winter zu kommen.Wir haben daher heute ein tolles Rezept für eine leckere vegane Suppe. Diese vegane Suppe kann man natürlich seinen Bedürfnissen anpassen und das Rezept mit den vorhandenen Zutaten Zuhause kochen.2-3 kleine Zwiebeln6 große Kartoffeln2 Karotten2 Knoblauchzehenetwas frischen Ingwer3 EL vegane Brühe1 Kürbis300 ml pflanzliche Milch, ungesüßt (z.B. Kokosmilch)WasserKräuter der ProvenceCuminSalzPaprikapulverPfefferKokosöl zum Anbraten des GemüsesAlle Zutaten klein schneiden.Erst die Zwiebeln, im Öl glasig anbraten.Danach das restliche Gemüse dazu geben und anbraten für etwa 10 Minuten.Zum Schluss die flüssigen Zutaten dazu geben, alles würzen und für etwas 40 min kochen.Falls nötig, mit einem Stabmixer alles pürieren.Mit Brot servieren!Vegane Ernährung kann so einfach und lecker sein!Wir wünschen euch viel Spaß, teilt gerne eure Bilder und Erfahrungen mit uns!Du bist neugierig geworden und möchtest mehr erfahren?Mehr erfährst du im Buch von Tabou B. Braun. Lies dir gerne mehr zum Thema Ernährung durch. In dem Buch gibt es viele Tipps und es werden viele afrikanische Lebensmittel genannt, die du vielleicht noch nicht kanntest. Eine ausführliche Nährwerttabelle von VEGAN 3.0 wird dir helfen, so damit du deine Ernährung vielseitig gestalten kannst.Erhältlich bei indayi.de. Und bei Amazon sowie in allen Online Shops und Tolino Shops erhältlich. Ebenso bei Libri sowie KNV und in allen Buchhandlungen. Auch als Printversion oder eBook erhältlich.