Vegan 3.0: Booster der Libido / Spruch des Tages 16.10.2020

Es ist sehr gut möglich, sich vegan zu ernähren und an keiner Mangelerscheinung zu leiden. Kühe, Elefanten, Büffel und viele pflanzenfressende Tiere haben auch keine Mangelerscheinungen. Sie sind stark, muskulös und gesund, es geht ihnen gut und sie müssen dafür kein Fleisch fressen. Dies ist möglich, weil sie das Richtige essen und weil ihre Ernährung vielseitig und gut kombiniert ist. Mit den richtigen Lebensmitteln und einem abwechslungsreichen Ernährungsstil kann man sein Leben lang vegan leben und vollkommen gesund sein, ohne Nahrungsergänzungsmittel, ohne Zusatz-, Ersatz- oder angereicherte Lebensmittel.Eine ungesunde Darmflora, Stoffwechselstörungen sowie Hormonhaushaltsstörungen sind die Hauptfaktoren bei der Entstehung von Erektions- und Potenzstörungen bei Mann und Frau. Mit diesen Störungen ist es schwer, einen gesunden Libido-Spiegel zu haben. Die Hauptursache dieser Störungen liegt in der schlechten Ernährung.Eine Ernährung basierend auf dem häufigen Verzehr stark östrogenhaltiger Lebensmittel, d.h. viel Milch und viele Milchprodukte, Fertiggerichte, Fastfood, kohlensäurehaltige, gesüßte Getränke, Zucker, Weißmehlprodukte, Transfette, außerdem eine nährstoffarme Ernährung, besonders eine, die einen Mangel an Zink und Vitamin D verursacht und die Nahrungsmittel mit vielen Chemikalien und Schwermetallen enthält.Saures Essen bzw. saure Lebensmittel sind nicht immer automatisch schlecht. Schädlich oder ungesund (Nüsse sind sehr gesund), aber saure bzw. säurebildende Lebensmittel sollten möglichst immer mit basischen Lebensmitteln kombiniert werden.