Unsere Top Tipps für den Herbst! // Spruch des Tages 23.09.21

Das sind unsere Top 3 Tipps für einen tollen Herbst:

Platz 1: Schütze dein Immunsystem!

Diese Suppe ist nicht nur lecker, einfach zu kochen und vegan, sie ist auch super gesund und macht satt. Perfekt für einen kühlen Tag im Herbst!Mach das beste aus dem Herbst. Nur weil es etwas kühler wird, heißt das nicht, dass du dich verkriechen musst!Werde aktiv, bevor die Sonne verschwindet und genieße die frische Herbstluft!Selbst wenn es regnen sollte, kannst du immer das Beste aus deinem Herbsttag machen!Egal ob draußen oder vielleicht doch lieber drinnen bei einem tollen Buch?Stöbere dazu gerne auf unserer Seite www.indayi.de!Egal was du vorhast: ein starkes Immunsystem unterstützt dich das ganze Jahr über, aber in den kälteren Jahreszeiten ist es am wichtigsten! Wie du es schützen kannst?Ausreichend Obst und Gemüse, Lebensmittel die Vitamin C enthaltenKräutertees und- TinkturenRezepte dafür und viele andere Tipps für dein Immunsystem findest du zum Beispiel in:–„Vegan 3.0“ von Tabou B.B. Braun–„Nie wieder Erkältung“ von Dantse Dantse–„Gut gerüstet gegen Covid-19“ von Dantse DantseDantses Immun Forte Sauce: DIFO!–Stärkt dein Immunsystem–Fördert die Durchblutung–Erhöht die Potenz–Und viel mehr!!Das Rezept oder die fertige Sauce findest du unter www.dantse-dantse.com!Das waren unsere Top 3 Tipps für einen tollen Herbstanfang!Was magst du am Herbst am liebsten? Schreibe es uns in die Kommentare!Hier kannst du die Bücher kaufen, die dein Immunsystem stärken werden:Der aus Kamerun stammende Allround-Mehrfach-Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch, darunter Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen, Verleger, Gründer, Experte für Ernährungs-, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklungswissenschaften, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.