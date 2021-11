Unser Verdauungsorgan: der Darm

Der Darm – Aufbau

Funktionen des Darms

Entleerung der Nahrung

Regulation des Flüssigkeitsgehalts

bekämpft Übergewichtund Fett und macht den Bauch flach

schützt uns vor Mangelerscheinungen

heilt uns

stärkt unser Immunsystem

Stoffwechsel

schützt uns vor Krankheiten und Allergien

macht uns potentund feucht und erhöht unsere sexuelle Lust

macht uns glücklichund fröhlich, gibt uns positive Gedanken und macht uns positiv

entscheidet mit über unser Liebesgefühl, ob zwei Menschen zusammenpassen oder nicht. Denn diese Entscheidung geht nicht nur über das Herz, sie geht über den Darm

und vieles mehr

„Liebe geht durch den Darm“

Darm-Bakterien

Was passiert, wenn unsere Darmflora und somit die Funktion des Darms gestört ist?

Welche Maßnahmen kann ich ergreifen?

Möchtest du mehr erfahren?

Unser Darm ist 6-7 Meter lang und ist eines der wichtigsten Organe in unseren Körpern. Er unterteilt sich in Dick-und Dünndarm und ist innen mit Schleimhäuten ausgekleidet, die eine besondere Funktion erfüllen. Denn der Nahrungsbrei aus dem Magen wird in wellenförmigen Bewegungen über die Schleimhäute transportiert.Diese kleinen Wesen entscheiden mit, wie wir uns fühlen, was wir denken, wie psychisch gesund wir sind, was wir wollen, wen wir lieben oder nicht, wie viel Lust wir empfinden oder wie gut du eine Person riechen kannst. Zudem beeinflusst die Darmflora auch Minderwertigkeitskomplexe, negative Gedanken, schlechte Laune, Antriebslosigkeit oder Aggressivität.Wenn es zu Störungen im Darm kommt, macht sich das bei vielen Menschen körperlich schnell bemerkbar. Denn machen leiden dann unter körperlichen Beschwerden wie Hautkrankheiten, Diabetes, Demenz, Allergien, Übergewicht, Pilzinfektionen, Migräne oder auch unter psychischen Beschwerden wie Ängsten, Stress, Essstörungen oder Stimmungsproblemen bis hin zu Depressionen. Dabei wissen sie oftmals nicht, dass die Ursache dafür im Darm liegt.Mit einer Darmsanierung und der gezielten Zufuhr bestimmter Lebensmittel durch eine Ernährungsumstellung kannst du deine körperliche und seelische Gesundheit zurückgewinnen und langfristig sichern. Wie man seinen Darm genau sanieren kann, erfährst du in dem Ratgeber „Am Anfang war der DARM" von Dantse Dantse.Die Darmsanierung hilft dir dabei, deine körperliche und seelische Gesundheit zurück zu gewinnen und rundum wieder glücklich zu sein. Ebenfalls wird dir das zu einem besseren Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und zu einer besseren Selbstliebe verhelfen. Denn ein glücklicher Darm führt zu einem glücklichen Leben.