Unser Spruch des Tages am Freitag, den 24. Mai 19: "Kindern Energie rauben"

Kinder zu Abhängigkeit und Bedürftigkeit zu erziehen, ist ein Paradebeispiel, wie wir später über die Schwäche dieser Kinder unseren Lebenssinn und -inhalt finden. Wir saugen die Energie unserer Kinder aus, sie werden schwächer, unfähiger und wir gleichzeitig stärker, nützlicher und stellen uns als die guten Menschen dar, die sehr gern ihren Schützlingen helfen.Die beste Art, jemanden abhängig zu machen ist es, ihm ständig zu helfen und Hilfe anzubieten, ohne von der Person etwas zurückzufordern. Auf den ersten Blick klingt es selbstlos, aber am Ende ist es ein Stil, der den Helfenden stärkt und den Hilfesuchenden schwächt. Derjenige der Hilfe annimmt fühlt sich ständig in der Schuld. Der Hilfe-suchende verliert immer mehr an Energie und der Helfende saugt diese Energie auf.Eine Erziehung zur Abhängigkeit, bei der wir nicht zulassen, dass die Kinder auch schmerzhafte Erfahrungen machen, selbst ihre Wege und Lösungen suchen, bei der wir uns schon bei kleinsten Schwierigkeiten anbieten, macht die Eltern zu stolzen Helfern, aber die Kinder unglücklich.Eine Erziehung zur Abhängigkeit verhindert, dass das Kind sich von uns abnabelt, ein Schritt, der aber so wichtig ist für die Selbständigkeit der Kinder und ohne den keine Entfaltung möglich ist.Dantse Dantse aus: „Aufstand der Kinder: „Papa, Mama, jetzt rebelliere ich! Lasst mich einfach Kind sein!""