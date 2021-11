Unglückliche Kinder. Wie erziehe ich mein Kind richtig?

Kinder, die unglücklich sind, sind nicht unglücklich gezeugt und geboren. Wir Eltern sind diejenigen, die sie zum großen Teil zum Unglücklichsein programmiert haben. Und zwar, durch unsere Erziehung und Methoden.



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Warum sind unsere Kinder unglücklich?

Falsche (unglückliche) Erziehungsmethoden

Überbehütung und Vernachlässigung

Fehlende Vermittlung von Grenzen und Respekt zu anderen

Falsche Ernährung

Keine Vermittlung von Selbstständigkeit und Unabhängigkeit

Zu autoritärer Stil

Perfektionsdrang

Keine Regeln

Übermutterung

Kein Lob, keine Liebe/Fürsorglichkeit

Faktoren, die bei den Eltern zu falscher Erziehung führten:

Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit

Schlechte Abnabelung von den eigenen Eltern

Negative Programmierung in der Kindheit

Stress in der Schwangerschaft

Überforderung, Druck, Stress und Depression

Geringes Selbstwertgefühl der Eltern

Unglückliche Eltern

Gewalt, Drogen, Alkohol

Eine Mutter ohne Weiblichkeit

Sexuelle Frustration

Mangelnde Liebe und Selbstliebe der Eltern

Was bringt mir dieses Buch bei?

Möchtest du mehr erfahren?

Wir Eltern fragen uns, warum unsere Kinder frech sind, nicht hören oder Grenzen überschreiten. Warum sie kaum Respekt haben, herumschreien, tyrannisch oder aggressiv sind.Wenn es so ist, wollen wir oft nicht einsehen, dass wir dafür verantwortlich sind, nicht unsere Kinder!Dabei liegt das Problem in der Vergangenheit. Denn unsere Erziehung prägt uns, vieles davon geben wir unseren Kindern mit, aber nicht alles davon ist positiv. Oftmals geschieht das Ganze unbewusst und in den meisten Fällen merken wir nicht einmal, dass wir die Seele unserer Kinder zerstören.All diese Faktoren und Erziehungsmethoden können unserem Kind langfristig schaden. Weil es keine Regeln, Grenzen und Respekt vor anderen zu haben lernt. Zudem lernen sie auch nie allein und selbstständig zu sein durch übermäßiges Lob oder “Übermutterung“ der Eltern. Dadurch wird es immer mehr unglücklich.Dieses Buch wird dir dabei helfen, dass du dir deine Fehler bewusst wirst. Dabei wird dir klar, dass du keine Schuld daran hast, sondern schon deine Eltern, dir das als Kind bereits vermittelt haben. Außerdem wird es dir beibringen, deine Kinder richtig zu erziehen, sodass sie nicht mehr unglücklich sind. Durch Tipps, Tricks und den Werten: Struktur, Regeln, Grenzen. Zudem brauchen Kinder viel Liebe, Zeit und Gerechtigkeit.Dann hol dir das Buchvon Men N. Coni.Erhältlich bei:…und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.