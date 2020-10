Top „Insider“ Ratschläge und Tipps zum Abnehmen!

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Fast alles essen, was du willst und dabei abnehmen und Muskeln aufbauen? Dieses Buch ersetzt alle Diäten, die du bis jetzt kanntest. Zusätzlich ersetzt es deinen täglichen Gang zum Fitnessstudio. Ich arbeite sehr erfolgreich nach der DantseLOGIK von Dantse Dantse und kombiniere sie mit meinem eigenen Wissen und Erfahrungen. Damit ist die Suche für dich beendet und die Lösung für deine Probleme in allen Bereichen gefunden. Manche geben jährlich viele Hunderte von Euros aus, um gesund zu sein und abnehmen zu können. Sie haben zig Diäten hinter sich, und zig Bücher zum Abnehmen gekauft, jahrelang Diät gemacht, ohne ein langfristiges, positives und nachhaltiges Ergebnis. Weißt du warum? Weil viele Bücher nicht praxisbezogen sind und von Autoren geschrieben werden, die selbst die Erfahrung nicht gemacht haben.- Warum esse ich, wie ich will, bin immer satt, erlaube mir genug Sünden und behalte mein gesamtes Aussehen so, wie ich jetzt bin, seit über 30 Jahren, obwohl ich aus einer Familie komme, in der viele Kilos Gesetz sind?- Weshalb habe ich in meinem Alter, ohne jemals in ein Fitnessstudio gegangen zu sein, Muskeln wie ein Berufssportler?- Wie habe ich es geschafft, alle meine Problemzonen im Griff zu haben und knackig zu bleiben und dabei top gesund zu sein?Die Ratschläge sind wissenschaftlich und nicht-wissenschaftlich fundiert!Dieses Buch ist eine tolle Synthese aus wissenschaftlichen Tatsachen, afrikanischer Naturlehre, Wissen aus vielen Teilen der Welt, eigenen Experimenten, Forschungen und Erfahrungen aus meinem Coaching. Es hat alles in sich, wie kein anderes Buch zuvor und versorgt dich mit sehr vielen neuen Erkenntnissen:- wie du mit reichlich pflanzlichem Öl abnimmst- welche Vitamine Kilos schmelzen lassen- wie dir eine bittere und basische Ernährung beim Abnehmen hilft- welche Tropenlebensmittel echte Fettkiller sind- welches die drei magischen Kräuter-Gewürze sind, die sogar im Schlaf Fett schmelzen lassen- welche Kohlenhydrate Fett verbrennen und Muskeln aufbauen- wie du deine Darmflora reinigst, weil das Abnehmen im Darm anfängtDu erfährst,- warum die große Mehrheit der Afrikaner muskulöser ist als die Europäer- weshalb sie eine festere Haut und einen knackigeren Po haben, ohne Sport machen zu müssen, nur durch die Wahl der Lebensmittel- warum die meisten Menschen unter 35 in Afrika ohne Sport einen Sixpack-Bauch haben, und was sie dafür essen- weshalb afrikanische Frauen weniger Cellulite haben…und außerdem zeige ich dir in dem Buch, was du tun kannst, um auch so auszusehen.Nein! DantseLOGIKTM – Meistere dein Gewicht zeigt dir außerdem, welche Lebensmittel Fett an bestimmte Zonen, wie Po, Bauch, Hüfte, Brust verschwinden lassen. So kannst du, wenn du willst, gezielt abnehmen.Schlussendlich findest du hier- tolle, einfache und würzige Kilos-weg-Kochrezepte- exklusive Kilo-Killer-Power-Frucht-Smoothies und- Power-Trinkrezepte zum Abnehmen ohne Wenn und Aber…damit es dir schmeckt und du gesund und schnell abnimmst.Du bist interessiert? Dann kaufe den Ratgeber „Bauch-Design: Käsebauch weg, Pizzabauch weg, Bäuchlein weg, Skinny-Fettbauch weg, Bierbauch weg, Rettungsringe weg.“ von Tabou B.B. Braun.Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon. Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich. Als Printversion oder eBook erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Tabou B.B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.