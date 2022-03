Tabuthemen? Nicht bei uns!

Tabuthemen müssen angesprochen werden!

Einige unserer Romane, die sich mit Tabuthemen beschäftigen:

Doch nicht nur literarisch lassen sich Tabuthemen verarbeiten.

Ein offenes Gespräch kann so manche zwischenmenschliche Situation vielleicht im ersten Moment etwas unangenehm machen, auf lange Sicht jedoch kommt man so dem Gegenüber näher. Natürlich sollte nicht in jeder gesellschaftlichen Situation mit Themen wie Kinderlosigkeit oder Sexualität umhergeworfen werden. Im richtigen Rahmen kann so der ein oder andere Stein von der Seele geredet werden.Damit euch das Reden über diese schwierigen Themen vielleicht etwas leichter fällt, stellen wir euch heute einige unserer Bücher vor. Hier wird offen geredet über Tabuthemen wie Inzest, Potenzprobleme und Sexualität.von K.T.N. Len`ssiWanted und die 17 Jahre jüngere Melanie kennen sich schon seitdem sie ein Kind ist. Nachdem Melanie schließlich zu einer jungen Frau herangewachsen ist, verlieben sie sich ineinander. Dabei ist Wanted mit Melanies Adoptivmutter in einer Beziehung. Und das ist nicht alles: Gerade, als die gemeinsame Liebe ihren Höhepunkt erreicht, kommt die erschreckende Wahrheit ans Licht: Melanie ist Wanteds Tochter!von Dantse DantseAls der erfolgreiche Psychotherapeut Dr. Camara eines Morgens einen Anruf bekommt, ändert sich für ihn alles: „Ich brauche Ihre Hilfe. Sie müssen mich davon abbringen weiter zu morden. Wenn Sie mir die Hilfe verweigern, werden noch viel mehr Menschen sterbe. Sie dürfen der Polizei nichts verraten. Informieren Sie die Polizei, dass ich der gesuchte Schlächter von Darmstadt bin, werde ich nicht nur weitere Menschen umbringen. Als Rache werde ich auch Ihre Frau und Kinder nicht einfach töten, sondern zerfetzen, und Sie werden nichts dagegen tun können, denn die Polizei kann mich nicht fangen, wenn ich es nicht will."Dieser Thriller erschüttert bis ins Mark. Schonungslos wird erzählt, wie eine kaputte Kindheit und unverarbeitete Kriegstraumata einen Menschen zerstören können. Und ihn zu einer Killermaschine werden lassen. Das Schockierende an der Sache: Die Geschichte basiert auf der wahren Fantasie eines Ex-Soldaten!Auch in einigen der Ratgeber, wird kein Blatt vor den Mund genommen. In diesem Bereich ist es noch viel wichtiger, dass auch über heikle Themen offen gesprochen wird. Denn nur so können wir ein gesundes und glückliches Leben leben. Das erste Thema, was hier wohl vielen direkt in den Kopf schießt: Sexualität. Sie ist ein Teil unserer aller Leben. Trotzdem wird oftmals nicht gerne über die gesprochen. Nicht so bei uns!von Max NangDieser Ratgeber hinterfragt, ob Monogamie überhaupt das Richtige für die meisten Menschen ist. Treue ist ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, wenn es um Partnerschaften geht. Doch sieht so die Wirklichkeit aus? Umfragen zeigen, dass Untreue in vielen Beziehungen ein Problem ist. Das Resultat ist ein schlechtes Gewissen. Vor allem erzeugt durch den gesellschaftlichen Druck. Der Autor kritisiert das hier vorherrschende Monogamie-Modell und ruft uns alle auf, unsere feststehenden gedanklichen Strukturen noch einmal zu überdenken." von K.T.N Len'ssiHier macht der Autor Schluss mit Tabuthemen wie Erektionsprobleme oder vorzeitigem Orgasmus bei Männern. Und nicht nur das! Er klärt auf, wie sich diese Probleme verhindern lassen. Auf knapp 500 erwartet den Leser geballtes Wissen, Erfahrung und leckere Kochrezepte. Denn der Griff zu Medikamenten oder Potenzmitteln kann durchaus schädlich sein. Mit dem afrikanisch inspirierten Wissen aus diesem Buch sind solche Mittelchen auch nicht mehr nötig.Ein weiteres Tabuthema, mit dem sich unser Verlag auch noch beschäftigt, wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht offensichtlich: Markennennung! Wir lassen uns nicht den Mund verbieten und stehen dafür, das Kind auch mal beim Namen nennen zu dürfen. Ein Beispiel für das Brechen dieses Tabuthema ist:Von Tabou B. B. BraunIn diesem Ratgeber finden sich ungeschönte Informationen, welche Lebensmittel die Gefahr für Krebs erhöhen. Hier wird schonungslos aufgezeigt, welche Giftstoffe wo drin sind und wie sich dich krank machen können. In den letzten Jahren haben sich besonders in den westlichen Ländern die Zahlen der Krebserkrankungen erhöht. Ein Grund dafür könnten unsere Lebens- und Essgewohnheiten sein. Diese sind in mit den Jahren immer schlechter geworden. Mit diesem Buch bekommst du das Wissen geliefert, wie man sich durch einen besseren Lebensstil gesund halten kann.