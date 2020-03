Stärk‘ dein Immunsystem / Spruch des Tages 30.03.20

Während Kräuter und Gewürze meistens nur als aromatische Zutaten gekannt und geschätzt werden, kennen die allerwenigsten die heilsamen Kräfte dieser Pflanzen.



Sie werden kaum noch im Essen benutzt, besonders in fertigen und industriellen Nahrungsmitteln, dabei sind sie die Retter deiner Gesundheit.Wenn du noch nicht oft mit Kräutern und Gewürzen gekocht hast, musst du das ändern und sofort damit anfangen. Du wirst sehr bald viele schöne Veränderungen bei dir feststellen – mehr Vitalität, mehr Stimmung, mehr Gesundheit, mehr Potenz, mehr Lust und weniger Gewicht.Dabei sind fünf Gewürze ein Muss, wenn man gesund bleiben möchte: Ingwer, Knoblauch, Zwiebel, Chili und auch Kurkuma. Dazu Petersilie und Basilikum, dann hast du nicht nur ein lecker bunt gewürztes Gericht, sondern isst in deinem Alltag auch die beste Medizin aus der Natur.Es gibt immer mehr Menschen, die nicht glauben, dass Naturstoffe auch heilen können. Viele Menschen wissen nicht, dass ein großer Teil der heute benutzten Medikamente Derivate und Analogen von Kräutern und Gewürzen enthalten. Das bedeutet, dass Medikamente aus pflanzlichen Verbindungen synthetisiert werden. Die erste Frage, die sich ein normaler Mensch stellen würde, wäre doch, warum Menschen, die an Krankheiten leiden, kein Rezept zum Verzehr dieser Lebensmittelmittel bekommen, in denen diese synthetisierten Stoffe enthalten sind. Stattdessen wird ihnen eine chemische Mischung oft giftiger Pillen verschrieben, die zum Teil aus diesen pflanzlichen Verbindungen bestehen.Die meisten verschriebenen Mittel sind Medikamente gegen Kopfschmerzen, hohen Blutdruck, hohen Cholesterinspiegel, Schilddrüsenstörungen, Magen-Darmbeschwerden, Diabetes, Schmerzen und Fieber, Arthrose, Gelenkbeschwerden und Psychopharmaka (auch Antipsychotika) und Antibiotika.All diese Krankheiten sind durch einen gesunden Lebensstil zu vermeiden und können mit der richtigen Wahl der Lebensmittel beseitigt und geheilt werden. Das sind Gedanken, die jeder denkende Mensch haben sollte. Aber heute denken viele Menschen nicht mehr selbst nach, lassen stattdessen andere Menschen (z.B. Ärzte) für sich denken und entscheiden und geben letztendlich die Verantwortung für sich selbst ab – und bekommen deswegen unzählige Medikamente verschrieben. Dabei sind es vor allem Ärzte, die wissen sollten, dass der Verzehr der richtigen Lebensmittel in der richtigen Menge und Kombination einen Körper ohne negative Nebenwirkungen auf natürliche Weise heilen kann.Dieses Buch hilft Menschen dabei, von verschreibungs- und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten loszulassen. Es zeigt, wie und warum wir krankwerden und wie wir zu 90% der Fälle selbst dazu beisteuern. Dieses Buch deckt auf, wie wir uns nur durch die richtigen Lebensmittel heilen und ein langes, gesundes Leben führen können. Der Autor selbst zeigt, dass er auf diese Art und Weise seit über 30 Jahren keine einzige Tablette mehr nehmen musste und jünger, fitter, potenter, gesünder und glücklicher als ein 25-Jähriger aussieht.Das Buch will Menschen klarmachen, ihre Verantwortung für (über) ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden (wieder) zu übernehmen und zu sehen, wie sie gesünder, fitter und glücklicher werden. Medikamente sollten wirklich nur dann genommen werden, wenn es nicht anders geht und eine Alternative schwierig oder riskant oder langwierig ist.Einen guten Start in die Woche euch allen!Erhältlich auf Amazon Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.