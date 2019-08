Spruch des Tages 30. August 19: „Der Sieg über Krebs“

Fast alle wissenschaftlichen Studien warnen vor Diät-Lebensmitteln und Diätgetränken sowie Light-Produkten. Diätgetränke, wie Cola Light, sind schlimmer für die Gesundheit als die normalen zuckergesüßten Limonaden. „Diät“-Limo und andere Diät-Getränke und -Lebensmittel können krebserregend sein.Alle diese auf den ersten Blick gesünderen Getränke enthalten. Aspartam ist ein synthetisch hergestellter Süßstoff. Als Lebensmittelzusatzstoff wird es als E 951 deklariert. Der Stoff wird verdächtigt, stark krebserregend zu sein. Aspartam ist ein weit verbreiteter Inhaltsstoff vieler Produkte wie etwa Softdrinks, Süßwaren, Backwaren und Milchprodukte.Die Ergebnisse einer aktuellen Aspartam-Studie zeigen: Schon eine Dose Diät-Limo (Cola light, Eistee ohne Zucker, sugarfree, Diät-Fruchtschorle oder andere Light-Getränke) von 355 ml am Tag• erhöht das Krebsrisiko von Leukämie (Blutkrebs) um 42%• erhöht bei Männern das Risiko, an multiplen Myelomen (Knochenmarkskrebs) zu erkranken um 102%• erhöht bei Männern das Risiko, am Non-Hodgkin-Lymphom (Lymphdrüsenkrebs) zu erkranken um 31%Bereits in der Vergangenheit fanden unabhängige Wissenschaftler heraus, dass der Konsum von Aspartam zu verschiedenen Krankheiten, wie krebsartige Tumoren, Lymphomen, Leukämie, Nervenschäden, Nierenversagen, Anfällen und vorzeitigem Tod führen kann.Weitere Stoffe, wie, die angeblich aus Zucker gewonnen sein soll, oder, verursachen Funktionsstörungen des Gehirns und des Nervensystems, Migräne und Krebs. Außerdem schwächen sie das Immunsystem.Sie nennen sich „Diät“-Produkte, obwohl sie keinesfalls zum Abnehmen führen, nur weil sie anstelle von normalem Zucker Süßstoffe enthalten.Dantse Dantse aus: „Der Sieg über Krebs – Wenn Krebs aufhört eine Krankheit zu sein und zu einem Symptom wird, steht die Macht der Ernährung im Zentrum“