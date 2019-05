Spruch des Tages 29. Mai 19: „Selbstheilung“

Selbstheilungsprozess aktivieren durch:



• Sport

• lachen

• kalt duschen

Sport ist gesund, Sport ist ein Medikament, Sport heilt. Diese Erkenntnis ist in allen Kulturen, in allen Fachkreisen, in allen medizinischen Richtungen bekannt und akzeptiert. Sport und generell tägliche moderate körperliche Bewegung bewirken in Zellen, Organen, Gewebe und Hirn physiologische Abläufe, als ob man Medikamente eingenommen hätte. Sport kann also viele Krankheiten heilen bzw. ihre Heilung positiv unterstützen.Lachen kann heilen. Das Lachen ist eines der besten Arzneimittel. Lachen hilft, den Körper mit Sauerstoff anzureichern, hemmt Entzündungen im Körper durch mehr Ausschüttung von Adrenalin, erhöht die Menge positiver Energie, regt die Produktion von Glückshormonen an, reduziert das Schmerzempfinden, löst Blockaden, entspannt die Muskulatur, beansprucht die Bauchmuskulatur und massiert die Wirbelsäule, senkt Druck und Stress, erhöht die Luftventilation im Körper, befreit ihn von Angstzuständen, Seelenqual, Beklemmungen, und alles das stärkt und schützt das Immunsystem und stärkt die Abwehrkräfte.Kalt duschen bzw. kalt baden ist Medizin. Warm, und vor allem heiß duschen, kann dagegen die Gesundheit gefährden. Glutathion ist eines der stärksten Antioxidantien, die es überhaupt gibt und die vom Körper produziert werden. Durch die Kälte wird die Glutathion-Produktion angeregt, so wird unser Körper vor freien Radikalen geschützt und somit auch vor Entzündungen, chronischen Krankheiten und Übergewicht.Dantse Dantse aus: „HEIL DICH SELBST SONST HEILT DICH KEINER – Mit ungewöhnlichen „Medikamenten" fast alle Krankheiten und Beschwerden heilen"