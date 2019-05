Spruch des Tages 28. Mai 19: „Selbstheilung“

Selbstheilung durch:

• Vitamin D

• Zeit-Fasten

• Entschlackung



reguliert den Kalzium- und Phosphatstoffwechsel und stärkt die Muskeln. Krankheiten, die in Verbindung mit Vitamin-D-Mangel stehen sind: Knochenkrankheiten, wie Rachitis und Osteomalazie, Osteoporose, Knochenverkrümmung- &-erweichung, erhöhte Infektanfälligkeit, Muskelschwäche, Herzinfarkt, Autoimmunkrankheiten, Entzündungen, Krebs usw. Krankheiten, die Vitamin D heilen kann, sind vielseitig: Knochenbrüche, Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hautprobleme, Migräne, Bluthochdruck, Infektionskrankheiten, Erkältungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Multiple Sklerose, Demenzerkrankungen und Diabetes Typ 1,2,3,4.macht gesund und dafür braucht man nicht immer unbedingt die ganz drastische Fasten-Kur. Fasten während eines Tages, das bedeutet lange Pausen zwischen den Mahlzeiten, unterstützt die Gesundheit. Tägliches mehrstündiges Fasten verhindert nicht nur die Gewichtszunahme, sondern hilft dem Körper, Schadstoffe auszuscheiden. Lange Pausen zwischen den Mahlzeiten entsprechen am ehesten dem biologischen Rhythmus des menschlichen Körpers. Die vielfach postulierten vielen kleinen Mahlzeiten am Tag in kurzen Zeitintervallen sind nicht natürlich.Verschlackungen und Verkalkungen entstehen durch Ablagerungen im Körper (Verdauungssystem, Gefäße, Bindegewebe, Arterien, Organe usw.), die aufgrund schlechter Ernährung, ungesunder Lebensweise, Umweltgifte entstanden sind. Einebefreit den Kör-per, die Arterien, die Gefäße, das Bindegewebe, das Blut und die Organe von Schlacken, Ablagerungen, Kalk, Schadstoffen und Giften. Der Körper wir entsäuert. Die Kur hilft dem Körper, Vitalstoffe besser aufzunehmen. Während der Entschlackungskur verlieren die meisten Menschen viele Kilos. Schlacken aus allen Ecken und Winkeln des Körpers werden mit Hilfe eines gründlichen Entsäuerungsprogrammes ausgeleitet, dessen Intensität du selbst bestimmen kannst.Dantse Dantse aus: „HEIL DICH SELBST SONST HEILT DICH KEINER – Mit ungewöhnlichen „Medikamenten" fast alle Krankheiten und Beschwerden heilen"