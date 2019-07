Spruch des Tages 26. Juli 19: "Lächelnd durch's Leben"

Johnnys Reise führt ihn über ein Kloster in Asien bis zu einem Vodoo-Priestern in Kamerun und schließlich wieder zurück nach Deutschland. Er verkauft seinen gesamten Besitz, versucht, ohne materielle Dinge glücklich zu werden und findet zu sich selbst. Allerdings fehlt ihm trotz seines vielen Wissens über die verschiedenen Religionen und seiner großen Bemühen, sich von allem Negativen zu befreien und glücklich zu werden, etwas Entscheidendes: Seine Familie. Seine Frau und Kinder, die er so sehr liebt, wie nichts anderes in seinem Leben.Durch das Gespräch mit einem Obdachlosen lässt Johnny sich jedoch letztendlich dazu überreden, von seinem letzten Euro seine Frau anzurufen.Dantse Dantse aus: „Das Lächeln: Deutschland – Tibet – Kamerun. Diagnose Krebs: Nur 1 Jahr zu leben, aber er will glücklich sterben! Die lange Weltreise auf der Suche nach dem Glücklichsein und dem Sinn des Lebens.“