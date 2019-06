Spruch des Tages 24. Juni 19: „Potenz stärken“

„Was stärkt die Potenz eines Mannes?“

Viele Männer sind betroffen, aber kaum einer spricht darüber: Millionen Männer in Deutschland leiden unter Impotenz. Wenn die Manneskraft im Bett nachlässt, wenn er nicht steif bzw. nicht richtig steif wird oder wenn der Mann zu früh kommt, ist das für die Betroffenen meist sehr belastend.Es ist durch zahlreiche Studien bewiesen, dass westliche Männer allgemein eine schwächere Potenz haben als Männer in Afrika. Viele Experten haben versucht, dies auf die Gene zurückzuführen. Aber diese Tatsache hat deutlich mehr mit dem Lebensstil zu tun, vor allem mit der Ernährung. Wenn die afrikanischen Männer ihre Ernährung ändern und so essen wie die Europäer, bekommen sie auch die gleichen Potenzprobleme, denn die westliche Ernährung ist eine echte Gefahr für den Mann und seinen Testosteronspiegel.KTN Len'ssi aus: „POTENZ-BOOSTER & EREKTIONS-KILLER – Iss, trink & denk dich schlapp oder potent"