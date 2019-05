Spruch des Tages 23. Mai 19: "Kinderseele zerstören"

Überbehütung

Übermutterung

Vernachlässigung





Die Überbehütung von Kindern schadet Kindern, Eltern und der Gesellschaft.Eltern, die sich überfürsorglich verhalten, schaden ihrem Kind, obwohl sie das Gegenteil wollen.Überbehütung und Vernachlässigung schaden den Kindern und machen sie auch als Erwachsene unselbständig. Außerdem können sie schwer Selbstvertrauen entwickeln.Wir Eltern wollen nur das Beste für unsere Kinder und dafür geben wir uns sehr viel Mühe, aber warum sind dann so viele Kinder trotzdem in ihrem Verhalten gestört bzw. auffällig? Es liegt meiner Meinung nach auch an der Überbehütung der Kinder.Die Kinder sind über fordert, stehen unter Konkurrenzdruck, haben Bindungsschwierigkeiten und -ängste, haben keine gefestigte innere Stabilität, sind ständig unzufrieden, neidisch, eifersüchtig, sind mental labil, haben Schwierigkeiten sich alleine durchzusetzen, sind unselbständig, kleben an den Eltern, manche schaffen es hart, aber nicht stark zu sein, sie sind psychisch instabiler als andere Kinder, sie rasten von jetzt auf gleich völlig aus, sie sind unruhig, manche werden gewalttätig, sie schaffen es nicht richtig, sich von den Eltern zu befreien und das verhindert ihre totale Entfaltung, sie können Probleme mit dem Selbstvertrauen haben und bei ersten Schwierigkeit fühlen sie sich überfordert, besonders , wenn die Eltern dann nicht an ihrer Seiten stehen. Die Kinder schätzen das Besondere nicht mehr, weil es das Besondere jeden Tag gibt, das führt wiederum zu schnellerer Frustration.Dantse Dantse aus: „Aufstand der Kinder: „Papa, Mama, jetzt rebelliere ich! Lasst mich einfach Kind sein!""