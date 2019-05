Spruch des Tages 22. Mai 19: „Psychische Gewalt an Kindern“

Selbstmordgedanken fördern durch psychische Gewalt an Kindern:



Mobbing

Drohsätze

Vorwürfe

Beschimpfungen





Hausarrest, ins Zimmer Sperren, Liebesentzug, stunden-, gar tagelange Gesprächsverweigerung, Schweigen und Kind Ignorieren, Isolation, Mobbing (ja, es gibt Eltern, die ihre eigenen Kinder mobben, oder ein Teil der Familie mobbt den anderen), den Kindern ständig Vorwürfe machen, Kinder ständig mit ihren Fehler und Mankos konfrontieren, ständig den Kinder vorwerfen, dass sie uns geärgert haben, dass sie uns fertigmachen, Zurückweisung, Bloßstellen, Herabsetzung, Erniedrigung, mit Essen bestrafen, Beschimpfungen („du Arschloch, du redest nur Blödsinn, Dummerchen, du bist ein schlechtes Kind, du isst, wie ein Schwein, der Jonas macht es besser als du, du Affe“) Drohsätze („wenn du das nicht machst, werde ich dich schlagen, wenn du schreist, rufe ich die Polizei an, der Böse holt dich ab, wenn du nicht nett bist, ich will dich heute nicht mehr sehen, du bist unmöglich, nicht zu ertragen usw.).All das sind Angriffe, die die Seele der Kinder viel intensiver krank machen und zerstören. Sie verursachen auch Krankheiten, die man am schwierigsten heilt, weil sie zu spät registriert werden und man eigentlich am Ende vergessen hat und nicht mehr genau weiß, wie die Verletzungen entstanden sind.Die Folgen psychischer Gewalt gegen Kinder sind u.a.: Zerstörung des Vertrauens und des Selbstwertgefühls, Angststörungen, Zwangskrankheiten, Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen, Selbstverletzungen, Bulimie, Magersucht, Komplexe, Minderwertigkeitsgefühle, Antriebslosigkeit, Selbstmordgedanken und sogar Selbstmord, Depressionen, ständige Frustrationen, aggressives Verhalten, das oft gegen die Eltern selbst anfing.Dantse Dantse aus: „Aufstand der Kinder: „Papa, Mama, jetzt rebelliere ich! Lasst mich einfach Kind sein!““Aufstand der Kinder, Erziehung, falsche Erziehung, Fehler, Erziehungsfehler, Erziehungsstil, Erziehungsbuch, Erziehungsratgeber, Erziehungshilfe, glückliche Eltern, glückliche Kinder, unglückliche Eltern, unglückliche Kinder, unglücklich, depressiv, tyrannisch, traurig, unfähig, Kindererziehung, Probleme mit Kindern, Ratgeber, Schuld, unerzogen, erzogen, Vergangenheit, Vergangenheit der Eltern, Vergangenheit der Großeltern, Kindheit, Kindheit der Eltern, Liebesentzug, Burn-out, Depressionen, Erniedrigung, Ablehnung, psychische Gewalt, Selbstmordgedanken