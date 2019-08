Spruch des Tages 22. August 19: „Bewusst und entspannt durch’s Leben“

Achte auf deine Träume. Im Traum können wichtige Mitteilungen, Zeichen, Warnungen, Lösungen, Erkenntnisse gewonnen werden, die unser Leben positiv beeinflussen. Diese kommen nicht einfach so in den Traum, denn Träume passieren nicht einfach so. Sie haben immer mit etwas mit uns oder anderen Menschen zu tun. Und der Sinn davon ist, uns immer wieder Gutes zu tun. Uns zu entlasten, zu beruhigen, uns dabei zu helfen, Probleme zu lösen, belastende Dinge und Situationen, die man bei vollem Bewusstsein nicht verarbeiten kann, weil man keine Zeit findet, zu verarbeiten, Gefahren und Fehler zu erkennen, uns zu heilen und vieles mehr. Träume sind da, um uns zu assistieren.Der Traum verbindet uns am besten mit der Welt, in der alles möglich ist, mit der unsichtbaren, spirituellen Welt. Dort bist du nicht hilflos. Du kannst im Traum viele Probleme lösen, die du danach auch in der realen Welt lösen kannst. Viele Warnzeichen kommen, wenn wir schlafen und in unseren Träumen zu uns, denn in diesem Moment verarbeiten wir auch den Alltag besser, was wir oft wegen Zeitmangels in vollem Bewusstsein nicht schaffen, weil alles so hektisch und schnell ist.Die westliche Medizin und Wissenschaft haben das psychische und physiologische System getrennt und den Traum nur als unbedeutendes Instrument klassifiziert, das der Verarbeitung der Dinge, die uns im Alltag zu sehr beschäftigen, dient. In vielen anderen Kulturen und Wissenskreisen sind Träume jedoch Bestandteile des Lebens. Man kann es lernen, im Traum bewusst zu sein, aktiv zu werden, Warnzeichen dort zu bearbeiten oder diese in die Realität mitzubringen und dann zu handeln. Das bedeutet, dass auch Dinge, die im Traum passieren, nicht einfach so passieren. Träume sind wichtige Instrumente, um uns zu helfen. Sie führen dazu, dass es uns gutgeht.Tabou B. B. Braun aus: „Endlich am Ziel … die geniale Therapie – Sorge dich nicht, alles ist gut“