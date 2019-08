Spruch des Tages 21. August 19: „Bewusst und entspannt durch’s Leben“

Jeder fürchtet sich vor Krankheiten, sieht sie als Feind der Zufriedenheit. Dabei können Krankheiten unser Glück sein, wenn wir eine Lehre aus ihnen ziehen. Alle Krankheiten teilen uns nur mit, dass wir etwas nicht richtig machen, dass etwas nicht richtig läuft und wir etwas verändern müssen. Eigentlich positiv.Hierzu die wahre Geschichte von Konrad, der mit 48 Jahren einen Herzinfarkt erlitt:Als Konrad nach dem Herzinfarkt im Krankenhaus lag und ich ihn dort besuchte, war seine Mutter am Weinen und klagte, dass sie immer so ein Pech hätte, da ihr erster Sohn bereits an Krebs gestorben war. Ich ließ sie trauern. Nach ungefähr 10 Minuten nahm ich sie in den Arm und sagte ihr: „Beten wir, dass er überlebt. Er wird es sicher tun. Das ist kein Pech, was passiert ist. Das ist eine Chance für ihn und für dich. Glaub mir, alles, was passiert, passiert damit es uns besser geht. Gott will deinen Sohn retten, denn er muss jetzt sein Leben ändern und zwar zum Guten. So wirkt die Kraft Gottes. Das ist echte Liebe. Würdest du dich nicht freuen, wenn er sein Übergewicht verliert? Nicht mehr trinkt und raucht? Das wäre doch toll, oder?“ Sie raunte leise: „Doch, das wäre schön, das wünsche ich ihm seit jeher.“Und ich sollte Recht behalten. Konrad hatte nach diesem Erlebnis erkannt, wie ungesund er lebte und änderte seinen Lebensstil radikal. Alkohol, Zigaretten, Fast Food und Fertiggerichte verschwanden von seinem Ernährungsplan und wurden durch Sport und Bewegung ersetzt. Inzwischen ist er körperlich fit und gesund, sein Diabetes ist weg und er ist ein glücklicher Mann und Vater.Tabou B. B. Braun aus: „Endlich am Ziel … die geniale Therapie – Sorge dich nicht, alles ist gut“