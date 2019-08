Spruch des Tages 20. August 19: „Bewusst und entspannt durch’s Leben“

Die meisten Menschen wollen um jeden Preis die Kontrolle und Macht über ihr eigenes Leben behalten. Dabei fängt das echte, glückliche Leben doch erst an, wenn man die Kontrolle abgibt, loslässt, sich lenken lässt. Macht übergeben erleichtert, befreit und führt dazu, dass du die Macht behältst.Wenn du anfängst, zu kämpfen, hast du schon etwas falsch gemacht bzw. es ist schon etwas Falsches passiert. Sobald du kämpfst, entstehen Widerstände in dir, bzw. du kämpfst, weil Widerstände und Blockaden entstanden sind. Widerstand erzeugt Stress und Druck. Der Stress und der Druck blockieren dann alle Wege des Glücks und des Erfolgs und schaden der Gesundheit, sie machen uns krank.Wenn du losgelassen hast, musst du dir nicht mehr so viele Gedanken um dich selbst machen, dich nicht mehr um unschöne Dinge, die um dich passieren, kümmern. Nicht, dass du diese nicht mehr siehst, aber sie machen dir keine Angst mehr. Alles, was Stress ist, alles, was unangenehm ist, alles, was Sorgen bereitet und alle Probleme können oder dürfen zwar immer noch da sein, aber sie haben dann keine Macht mehr über dich. Du ignorierst sie und lässt sie einfach existieren. Du brauchst nichts zu tun als zu akzeptieren, dass sie da sind, weil sie da sein müssen, weil alles einen Sinn hat und nicht, weil sie gegen dich sind.Tabou B. B. Braun aus: „Endlich am Ziel … die geniale Therapie – Sorge dich nicht, alles ist gut“