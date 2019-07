Spruch des Tages 19. Juli 19: „Weiblich und stolz darauf“

Sexualität ist sehr wichtig für das Leben, die Persönlichkeit und die Gesundheit einer Frau. Wir wissen heute, dass die Sexualität der Frau ein sehr wichtiger Bestandteil ihrer Weiblichkeit ist und auch ihre Identität mitbestimmt. Weibliche Frauen stehen zu ihrer Sexualität und wissen genau, dass sie sich nicht nur auf den Orgasmus beschränken brauchen. Sie haben eine rege Sexualität und leben sie aus, wie sie es sich vorstellen. Sie genießen den Sex in vollen Zügen.Denn Sex ist nicht gleich Sex. Das bedeutet, Orgasmus ist nicht gleich Orgasmus. Ein Orgasmus bei Frauen meint nicht unbedingt den Höhenpunkt. Bei Frauen müsste man außerdem von Höhenpunkten reden, denn die Frau kann auf vielfältige Weise kommen, anders als der Mann, der nur den einen Orgasmus kennt, der auch gleichzeitig sein Höhenpunkt ist.Der weibliche Körper kommt jedoch wirklich nur in Wallung, wenn die Frau frei ist, ohne Blockaden im Kopf, und wenn sie sich total fallen lässt. Das können meist nur Frauen, die selbstsicher und souverän sind und die ihren Wert kennen. Sie sind stolz auf ihren Busen, ihre Vagina, ihre Klitoris, ihren Bauch und ihre Beine. Sie sind scharf darauf, ihre Sexualität auf ihre Weise zu genießen, wie ihr Körper und ihre Sinne es verlangen, ohne Wenn und Aber. Das sind Frauen, die ihre weiblichen Attribute nutzen, um für sich selbst Dinge zu tun, die ihnen guttun. Es sind Frauen, die nicht mehr darauf verzichten wollen, aus Angst, dass man sie so oder so nennen könnte.Denn Weiblichkeit ist sexy und macht glücklich und sie ist ein wirksames Potenzmittel für die Frau selbst sowie für ihren Partner oder ihre Partnerin!Dantse Dantse aus: „Unwiderstehlich weiblich und erfolgreich: Weiblichkeit ist Macht, Kraft und die stärkste Waffe der Frau“