Spruch des Tages 19. August 19: „Bewusst und entspannt durch’s Leben“

Unsere Handlungen, Reaktionen, Motivationen, Meinungen, Verhaltensweisen sowie die Meinungen anderer über uns, eben all das, was bedeutend unser Leben verändert und kennzeichnet, wird oft von Umständen und kleinen unbedeutenden und unbeachteten Details beeinflusst oder verursacht, die auf den ersten Blick keinen Zusammenhang erkennen lassen – und wir reagieren unbewusst sehr empfindlich auf diese Einflüsse.Alles, was dir passiert, alles, was du siehst oder erlebst, ist selten reiner Zufall. Es ist eine (oft für unsere rationale Wahrnehmung unbekannte) Folge einer Tatsache, eines Sachverhalts. Eine Folge kausaler Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten, Gesetzprinzipen, Regeln und Normen, unabhängig davon, ob wir daran glauben oder nicht. Darum solltest du dein Leben einfach gelassen leben und die Dinge geschehen lassen.Denn die auf der Wahrheit basierenden Geschichten aus Tabou B. B. Brauns Buch „Endlich am Ziel … die geniale Therapie – Sorge dich nicht, alles ist gut“ zeigen, dass meist alles, was passiert, im Nachhinein zum Positiv führt, wenn man nur genau hinschaut.Diese Woche werden wir euch zeigen, wie ihr euren Blick dem Guten zuwendet, in allen unschönen Dingen nur das Gute zu sucht und somit glücklich und entspannt durch’s Leben gehen könnt.