Spruch des Tages 17. Juni 19: „Potenzkiller“

Viele Männer sind betroffen, aber kaum einer spricht darüber: Millionen Männer in Deutschland leiden unter Impotenz. Wenn die Manneskraft im Bett nachlässt, wenn er nicht steif bzw. nicht richtig steif wird oder wenn der Mann zu früh kommt, ist das für die Betroffenen meist sehr belastend.Vielleicht hast du sogar schon alles Mögliche ausprobiert; im Internet recherchiert, dich mit dem Problem eventuell sogar zum Arzt getraut, vielleicht Potenzmittel eingenommen? Doch all dies führte nicht zum gewünschten Ergebnis.Das Geschäft mit den Pillen ist ein Milliardenmarkt, an dem alle mitverdienen: Ärzte, Pharmaindustrie, Ernährungsindustrie, Staat (mit Steuer) und das ist der Hauptgrund, warum den Männern die wahren Gründe für ihre Potenzstörungen nicht offen gesagt werden. Die Ärzte verschreiben den Männern sehr schnell Medikamente und wollen überhaupt nicht auf deren Ernährung schauen.Viele Männer fürchten sich genauso vor Impotenz wie vor dem Tod. Schon eine Potenzschwäche ist bei Männern die reinste Katastrophe, die sie sehr belastet und an ihrer Männlichkeit kratzt. Männlichkeit ist fest mit dem sexuellen Trieb liiert. Dies geschieht unbewusst, ist aber Realität. Deswegen sind Männer schon halb tot, wenn der kleine Mann nicht stehen kann oder wenn er immer schon nach wenigen Sekunden ejakuliert. Aber man kann helfen oder sich helfen, um eine erfüllte Sexualität zu genießen.ABER du musst die Hoffnung nicht aufgeben!KTN Len'ssi aus: „POTENZ-BOOSTER & EREKTIONS-KILLER – Iss, trink & denk dich schlapp oder potent"