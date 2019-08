Spruch des Tages 16. August 19: „KörperWARNsignale verstehen“

Das Konzept der toxischen oder giftigen Eltern ist nicht leicht zu verstehen, da die beiden Wörter toxisch (giftig) und Eltern nicht zusammen zu passen scheinen. Und dennoch kommt es in vielen Familien vor, dass Eltern, (egal ob sie es gut meinen oder nicht, ob es Absicht ist oder nicht) das Unglück ihres Kindes sind. Sie erziehen ihre Kinder in einem schädlichen und ungesunden Klima. Das Kind wird ständig kritisiert konditionaler Sprachgebrauch, z.B. „„Anton, wärst du so nett und bringst du mir den Teller her? Helene, würdest du jetzt dein Zimmer aufräumen? Es wäre schön, wenn…“ Diese Art von Formulierungen führt zu einer emotionalen Unsicherheit bei Kindern. Das Kind wird entweder nie oder ständig gelobt, sodass es Komplexe entwickelt, bzw. sich nicht verbessern kann. Das Kind wird von den eigenen Eltern mit anderen Kindern verglichen Das Kind wird von seinen gleichaltrigen Freunden isoliert alles wird kontrolliert Dem Kind wird ein Abhängigkeitsgefühl von den Eltern vermittelt Die Eltern chatten und flirten im Beisein des Kindes Eltern klagen ihr Leid vor ihrem Kind viele Probleme werden mit Geld gelöstToxische Eltern (oder ein toxischer Elternteil) generell und ganz besonders die liebevollen und subtilen erzeugen in ihren Kindern jahrelang bzw. lebenslang Dauerstress. Da die Kinder die Ursache des Stresses nicht identifizieren und somit nicht bekämpfen können, erzeugt der Körper dauerhaft zu viele Stresshormone, die nicht abgebaut werden.Alle der folgenden Erkrankungen und noch viele mehr können deswegen auf das Konto einer dauerhaft zu hohen Stresshormonausschüttung im Körper gehen: Autoimmunerkrankungen Stoffwechselstörungen Magen-Darm-Infektionen Migräne Unfruchtbarkeit Potenzstörungen Haltungsschäden und Bandscheibenvorfälle ADS und ADHS Angststörungen, Panikattacken Essstörungen Burnout Depression Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus oder Borderline Schlafstörungen Tinnitus Minderwertigkeitskomplexe, mangelndes Selbstwertgefühl Suizidgedanken SuchtgefahrDantse Dantse aus: „KÖRPERALARM – Krankheiten früh erkennen, auch wenn du kein Arzt bist!“