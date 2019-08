Spruch des Tages 14. August 19: „KörperWARNsignale verstehen“

Ein Schlaganfall ist eine plötzliche Blutung oder plötzliche Verstopfung in den Blutgefäßen des Gehirns, die als Folge hat, dass das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Er tritt meistens vollkommen unerwartet und auch oft bei eigentlich gesund wirkenden Personen auf, was die schwerwiegenden Folgen eines Schlaganfalls umso schlimmer und traumatischer für die Betroffenen macht. Jedoch gibt es in den meisten Fällen bereits Tage oder sogar Wochen vorher einige Anzeichen, die auf einen sich anbahnenden Schlaganfall hindeuten, jedoch oft nicht beachtet und als irrelevant abgetan werden. Transitorisch ischämische Attacke, Tage oder Wochen vor dem Schlaganfall: Mini Schlaganfall mit plötzlicher Taubheit oder Lähmung in einer Körperhälfte und/oder Sprach- und Sehstörungen, die aber nach 24 Stunden wieder verschwinden Akute Lähmung oder auch Schwäche nur auf einer Körperseite Lähmung, Taubheitsgefühl Gefühlsstörungen Sprachschwierigkeiten, Sprachstörungen, Sprachverständnisstörungen Sehstörungen Sehr starke Kopfschmerzen Schwindel bis hin zu Bewusstlosigkeit Depressionen Bewusstseinsstörungen Brustschmerzen Gliederschmerzen Kurzatmigkeit Schluckbeschwerden Verwirrtheit ÜbelkeitDantse Dantse aus: „KÖRPERALARM – Krankheiten früh erkennen, auch wenn du kein Arzt bist!“