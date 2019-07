Spruch des Tages 12. Juli 19: "Frauen-Potenz stärken"

Die hohe Konzentration an Vitamin E macht das Palmöl zum hervorragenden Potenzmittel, da es die Durchblutung im Vaginalbereich fördert. Außerdem hat es noch viele weitere gesundheitliche Vorteile:♀ starkes Antioxidans (40 bis 60 mal stärker als Tocopherole)♀ hilft, Fettansammlungen in den Arterien zu beseitigen;♀ kann das Wachstum von Krebszellen (insbesondere bei Brustkrebs) unterdrücken♀ bekämpft Osteoporose♀ reduziert das „schlechte“ LDL-Cholesterin♀ schützt die Haut vor Sonnenstrahlung (UV-Strahlen) und macht die Haut elastischer♀ stärkt unser Immunsystem♀ heilt Zahnschmerzen und beugt Karies vor♀ verlangsamt den AlterungsprozessFür Veganer, deren Blut zu dünn ist und die Vernarbungsprobleme haben, die aber das Vitamin K2 nicht über tierische Lebensmittel aufnehmen wollen, ist Palmöl sehr wichtig und die richtige Quelle.Dass Rotes Palmöl aus ökologischen Gründen bedenklich sei, ist sehr falsch. Palmöl ist das auf natürlichste Weise gewonnene Fett der Welt, das auch einfach zu bekommen ist.Kokosnuss-Produkte (Kokosöl, Kokosmilch, das Fruchtfleisch) zählen aufgrund ihrer vielfältigen positiven Auswirkungen auf die Gesundheit zu den wertvollsten Lebensmitteln. Sie wirken antibakteriell, antiviral, antifungal und antiparasitär.Kokosöl hilft beim Abnehmen und dadurch der Gesundheit und der Potenz, denn es wird vom Körper zur Energiegewinnung genutzt, wie Kohlenhydrate, und nicht als Fettspeicher, aber ohne Nebeneffekte, wie sie manche Kohlenhydrate haben (Erhöhung des Blutzuckerspiegels). Es außerdem regt den Stoffwechsel an und verhindert erfolgreich Heißhungerattacken. Daher ist es ratsam, in vielen Gerichten tierische Milch durch Kokosmilch zu ersetzen.KTN Len‘ssi aus: „LIBIDO-BOOSTER & POTENZ-KILLER BEI FRAUEN – Iss, trink & denk dich schlapp oder potent“

