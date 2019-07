Spruch des Tages 11. Juli 19: „Frauen-Potenz stärken“

Du wirst überall lesen, dass du auf Kohlenhydrate verzichten musst, wenn du deine Potenz steigern und Probleme mit deiner Potenz beseitigen willst, da Kohlenhydrate angeblich dick und impotent machen. Jedoch bewirken sie in Afrika das Gegenteil und bekämpfen Orgasmusschwierigkeiten und Scheidentrockenheit sehr wirksam.Es gibt nämlich auch gute Kohlenhydrate, die zur Gesundheit und Potenz beitragen, sie heißen Vielfachzucker. Durch ihre Fasern wird der Körper den Zucker über den Tag verwenden, ohne Zeit zu haben, ihn umzuwandeln und zu speichern.Wenn du deutlich mehr komplexe Kohlenhydrate (vielfach-zuckerreiche Lebensmittel) isst und die schlechten, einfachen Kohlenhydrate (Zucker, Mehl, Getreide, Brot, Obstsäfte) stark reduzierst, bleiben der Blutzuckerspiegel und die Insulinproduktion konstant unten (Insulin fördert den Fettaufbau). Das heißt, du nimmst ab, bzw. nimmst nicht zu und der Testosteronspiegel steigt.Die Menschen in Kamerun essen viel größere Portionen als die Menschen in den westlichen Ländern, aber haben dennoch viel weniger Fett und sind vor allem auch ohne Sport viel muskulöser und gesünder.Ich habe die Mahlzeiten verglichen und gemerkt, dass der Unterschied darin liegt, dass bis zu 80% eines afrikanischen Gerichtes aus Kohlenhydraten der Vielfachzucker besteht und wenig andere Arten von Kohlenhydraten (Einfachzucker) enthält. Die Stärke der afrikanischen Kohlenhydrate enthält Glyzeride, Alkaloide und die Aminosäure L-Arginin, die die Steigerung der Libido bewirkt.Die beliebtesten Kohlenhydrate in Kamerun sind:♀ Kochbananen♀ Maniok♀ Yams♀ Sorgho♀ Macabo♀ Süßkartoffeln♀ TaroAlle diese Kohlenhydrate sind in gut sortierten Lebensmittelmärkten und bei allen Asia- und Afroshops zu finden. Nicht industriell verarbeitet sind sie sehr nahrhaft, sehr gesund und echte Potenzbooster!KTN Len‘ssi aus: „LIBIDO-BOOSTER & POTENZ-KILLER BEI FRAUEN – Iss, trink & denk dich schlapp oder potent“