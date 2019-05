Spruch des Tages 10. Mai 19: „Was zerstört den Darm?“

Kranker Darm durch:



Abendbrot

wenig Kauen

Dauerdiät

„Wiederholt abends nur Brot zu essen, kann dem Darm schaden. Das klassische „Abendbrot" besteht hauptsächlich aus ungesunden Lebensmitteln: Brot (oft glutenhaltiges Weizen. Vollkorn ist allerdings auch nicht besser), Käse und andere Milchprodukte (enthalten manchmal mehr Giftstoffe als reines Fleisch), Marmelade (viel Zucker), verarbeitete Fleischwaren wie Wurst, Schinken (schlechte Fette, Chemikalien usw.). Die paar Gurken, Tomaten oder ein bisschen Blattsalat tragen nicht dazu bei, dass das Abendbrot gesund ist. Dazu ist Abendbrot kalt und damit nicht gesund für den Darm und den Körper.Die Verdauung fängt bereits im Mund an. Sobald wir anfangen zu kauen, beginnt der Darm seine Arbeit, unterstützt vom Speichel. Das Enzym im Speichel baut Stärke (Kohlenhydrate) ab. Es ist deswegen wichtig, das Essen gut und gründlich zu kauen. Schnelles Essen und das Herunterschlingen von groben Stücken kann bereits zu Verdauungsschwierigkeiten und Darmbeschwerden führen. Auch zu wenig festes Essen macht dem Darm zu schaffen. Wenn wir kauen, werden Magensäfte hergestellt und andere Darmfunktionen, die den Darm schützen, nehmen ihre Fahrt auf. Deswegen verursachen leichte, flüssige Nahrungsmittel, die wir kaum kauen, mehr Probleme im Darm als man denken würde. Die wichtigen Funktionen bekommen keinen Startschuss und die Nahrung landet dann im unvorbereiteten Magen.Diäten entziehen dem Darm lebenswichtige Vitalstoffe, die er braucht, um gut zu funktionieren. Gute Bakterien fehlen dann in der Ernährung, was zur Vermehrung von schlechte Bakterien führt. Crash-Diäten ohne sportliche Betätigung können auch zu Muskelschwund führen. Der Darm braucht seine Muskeln, um das Essen im Darm „zu transportieren", sonst kann es zu Verstopfung führen."Dantse Dantse aus: „Am Anfang war DER DARM: Erstaunliche neue Erkenntnisse über den UNTERSCHÄTZTEN ZERSTÖRER"