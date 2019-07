Spruch des Tages 09. Juli19: „Frauen-Potenz stärken“

ist als natürliches Potenzmittel sehr bekannt zur Behandlung von Erektionsstörungen. Es ist eine Aminosäure, die der Körper zum größten Teil über die Nahrung aufnehmen muss. Sie gilt als Lust- und Potenzförderer.L-Arginin ist der einzige Ausgangspunkt für das wichtige Molekül NO (Stickstoffmonoxid), ein Neurotransmitter. Das Stickstoffmonoxid gelangt in die Blutgefäße und entspannt diese sowie die Muskulatur der Blutgefäßwände. Die Gefäße und Arterien erweitern sich optimal, sodass die Durchblutung im Vaginalbereich erhöht wird, was zu einer stärkeren Schwellung der Vulva, zu einer besseren Feuchtigkeitsbildung und zu besserer sexueller Reaktionsfähigkeit führt.Neben der Potenzsteigerung hat L-Arginin auch noch andere positive Nebeneffekte wie:♀ Fettabbau♀ Muskelbildung♀ Stärkung des ImmunsystemsEs ist vor allem in proteinreicher Nahrung enthalten:♀ Fleisch♀ Kürbiskerne♀ Hülsenfrüchte♀ Nüsse♀ Garnelen und Meeresfrüchteist eine im menschlichen Körper und in pflanzlichen Zellen natürlich vorkommende chemische Verbindung, die aus den Aminosäuren Lysin und Methionin hergestellt wird. Es spielt eine essentielle Rolle im Energiestoffwechsel.Die Hauptquelle ist Fleisch, vegetarische Lebensmittel enthalten kaum L-Carnitin.Wie auch das L-Arginin hat es viele gesundheitsfördernde Fähigkeiten, unter anderem:♀ Fettverbrennung♀ Verbesserung der Durchblutung♀ Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit♀ Stärkung des Immunsystems♀ Muskelbildung♀ Förderung der Testosteronbildung und anderer Sexualhormone♀ Regulierung des BlutzuckerspiegelsEine Mischung aus L-Arginin und L-Carnitin wirkt sehr stark auf die Potenz.KTN Len‘ssi aus: „LIBIDO-BOOSTER & POTENZ-KILLER BEI FRAUEN – Iss, trink & denk dich schlapp oder potent“