Spruch des Tages 07. Juni 19: „Volksdroge Nr. 4 Salz“

Volksdroge Nr. 4:

Salz fördert Cellulite, Gicht, Arthrose und macht süchtig!



Gefährlich wird es, wenn regelmäßig zu viel Salz benutzt und viel Salziges gegessen wird!

Im Gehirn soll Salz genau wie Heroin und Kokain wirken. Salz und diese Drogen beeinflussen die gleichen Gene im Gehirn!

In Industrieländern essen Menschen bewusst oder unbewusst und vor allem indirekt tendenziell zu viel Salz. Offizielle Studien sprechen von durchschnittlich zwölf Gramm pro Tag (inoffiziell sind es aber weit mehr als 12 Gramm am Tag), also doppelt so viel wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Und dies hat negative Folgen für die Gesundheit.Salz ist gesund und notwendig für den Körper aber nicht die industrielle Version des Salzes, die als Kochsalz (Chemikalie auf Basis von Natriumchlorid) in Supermärkten verkauft wird.Kochsalz lässt Zellen sterben und Krankheiten – Nierensteine, Blasensteine, Gallensteine, Gicht, Arthrose, Arthritis – entstehen. Zudem fördert es Cellulite. Darüberhinaus wird vermutet, dass auch Alzheimer, Schilddrüsenerkrankungen, hoher Blutdruck, Hirn- und Herzstörungen von Industriesalz begünstigt werden.Viele Menschen essen meistens zu viel Salz und viele Studien belegen, dass sie es tun, weil es ihnen einen Lustgewinn verschafft wie Drogen, wie Forscher 2011 herausfanden.Alles spielt sich, wie bei Drogensüchtigen, im Gehirn im Hypothalamus ab. Nach mehrmaliger Wiederholung des Experiments, bis es keinen Zweifel mehr gab, konnten die Forscher zweifelsfrei feststellen, dass der Konsum von Salz die gleichen Prozesse im Gehirn auslöst wie die harten Drogen Kokain und Heroin. Sie stellten auch fest, dass es beim Entzug Parallelen und ähnliche Symptome zwischen diesen Stoffen gab.Dantse Dantse aus: „VOLKSDROGEN – durch Irrlehre, Irrglaube, industrielle Manipulation zum Junkie – ZUCKER – WEIZEN – MILCH – SALZ legales Kokain für das Volk."