Spruch des Tages 07. August 19: „Die Macht der Sexualität“

Überlege dir gut, mit wem du Sex haben willst!Ob Mann oder Frau, wir sind energetische Körper und während des Geschlechtsverkehrs kommt es zur Vermischung der Energie der Partner. Jeder Sex-Akt ist ein Austausch von Energie, jede sexuelle Handlung lässt den Energiepegel ansteigen oder sinken.Daher ist eine sexuelle Beziehung nicht nur eine rein psychologische oder physiologische, mechanische Handlung. Es ist vielmehr eine energetische Handlung. Wenn wir eine intime Beziehung mit jemandem haben, verschmelzen die beiden Energien. Wenn wir uns lieben, gibt es einen Energieaustausch zwischen Mann und Frau, die eine entgegengesetzte Polarität haben. Jeder Partner kann dabei die eigene Energie und damit die spirituelle Kraft erhöhen, beibehalten oder verlieren.Sex haben heißt deswegen, seine Energien zu senden und die des anderen auf eine tiefe Art und Weise zu empfangen. Das bedeutet, du gibst deine Energie an den anderen ab und die andere Person gibt dir auch ihre Energie. Hast du eine gute und positive Energie und die andere Person eine schlechtere Energie, verlierst du an und sie gewinnt an Energie. Der Austausch findet zu deinem Nachteil statt, du erlebst dann Energieraub, man kann es auch sexuellen Vampirismus nennen. Dasselbe funktioniert natürlich auch andersherum.Wenn eine Person mit mehreren Personen schläft, absorbiert sie ihrer aller Energie. Schläfst du zum Beispiel mit einer verheirateten Frau, kannst du ohne Probleme auch die Energie ihres Ehemanns rauben, da die Frau, die zuvor mit ihrem Mann geschlafen hat, seine Energie in sich trägt.So genießen es Männer der Macht, mit den Frauen ihrer stärksten Mitarbeiter zu schlafen. Sie nehmen also etwas Energie dieser Männer über ihre Frauen auf.K.T.N. Len’ssi aus: „SEX – MACHT – ENERGIE: Warum mächtige Männer und Frauen eine hyperaktive Libido haben!“