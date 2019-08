Spruch des Tages 05. August 19: "Die Macht der Sexualität"

Die meisten Menschen sehen in der Sexualität und in den Geschlechtsteilen nur ein Instrument der Fortpflanzung und der Lust. Doch diese Funktionen der Sexualität sind nur ein kleiner Teil dessen, was die Sexualität ist und kann.In der Sexualität liegt die zentrale Energie des Lebens und somit liegt in ihr die Macht. Je nach Art und Form des Sexes kann man bestimmte Dimensionen erreichen, die zu massiver Kraft und Power (Macht) führen können.Von allen Zellen, die unseren Körper bilden, können nur die sexuellen Zellen neues Leben schenken. Das allein macht sie zur besonderen Energie: die Kernenergie unseres Körpers.Viele Menschen regenerieren ihre Energie durch die sexuelle Energie, indem sie beim Sex die Energie der anderen Person anzapfen. Deswegen ist es sehr wichtig zu wissen, mit wem man Sex hat. Denn auch unbewusst und ohne es gezielt zu suchen, wird beim Sex automatisch Energie ausgetauscht. Du kannst dich beim Sex negativ aufladen, wenn der Partner negative Energie mit sich trägt. Andererseits kannst du dich auch positiv aufladen, wenn der Partner positive Energie innehat.Darum werden wir euch diese Woche mit Hilfe von KTN Len’ssis Ratgeber „SEX – MACHT – ENERGIE: Warum mächtige Männer und Frauen eine hyperaktive Libido haben!“ und anhand einiger Beispielen mächtiger, bekannter Menschen zeigen, wie ihr eure Macht und Energie stärkende bzw. schwächende Geschlechtspartner erkennt und dementsprechend handeln könnt.