Spruch des Tages 02. September 19: „Abnehmen ohne Verzicht“

Fast alles essen, was du willst und dabei abnehmen und Muskeln aufbauen? Das mag zu schön klingen, um wahr zu sein – ist es aber nicht.Du wirst keine Diät in der Welt finden, die dir eine dauerhafte Gewichtsreduktion ermöglicht und deren Ergebnis langfristig ohne Jo-Jo-Effekt konstant bleibt, wenn du dich nicht grundlegend gesünder ernährst. Prinzipiell ist es sowohl für die Psyche als auch für den Körper wichtig, nicht zu 100% auf alles zu verzichten. Das kann auf Dauer sowieso nicht eingehalten werden und führt letztendlich nur dazu, dass man schnell wieder in einen ungesunden Ernährungsstil zurückfällt. Es geht darum, eine gute Grundernährung zu haben, auf welcher die Gesundheit des Körpers aufbauen kann.Die Menschen in Kamerun zum Beispiel sind überwiegend schlank und muskulös, obwohl sie jeden Abend viel und warm essen und kaum Sport treiben. Wieso sollten Menschen in den westlichen Ländern das also nicht auch schaffen? Manchmal liegt der Grund, warum du nicht abnimmst, in einem kleinen Detail, wie zum Beispiel an deinem tollen, gesunden Tee, den du aber heiß trinkst. Heiß trinken oder essen fördert den Fettaufbau. Vielleicht liegt es am Wasser, das du trinkst?Mithilfe von Dantse Dantses Ratgeber „ICH LIEBE MEINEN KÖRPER: Mit Power-Carbs, Ballaststoffen, Öl endlich gezielt Problemzonen wegzaubern“ werden wir die diese Woche zeigen, wie du solche kleinen aber gravierenden Fehler vermeiden kannst und in nur 21 Tagen mit wenigen Tricks (afrikanisch inspiriert) und ohne Anstrengung, mit vollem Appetit dein Wunschgewicht erreichst.