Spruch des Tages 02. August 19: „Menschen wie Bücher lesen“

Dein Handy-Verhalten, seine Nutzung und Dein Medienkonsum sagen sehr viel über Deine Persönlichkeit, Deinen inneren und seelischen Zustand sowie Deine Verhaltensgewohnheiten aus.Bist Du eine Person, die ohne Sinn und Zweck an ihrem Handy herumspielt, Nachrichten durchsucht, auch wenn sie keine bekommen hat, alles liest, nur um am Handy zu sein, ständig im Internet ist, ohne genau zu wissen, was sie dort sucht und will,…? Meistens lässt sich genau so eine massive Handynutzung (Bildschirmzeit) auf die allgemeine Unzufriedenheit eines Menschen mit sich selbst und seinem Leben zurückführen.So kannst Du Dich selbst oder Deinen Nächsten durchschauen:Wenn Du alle paar Sekunden einen Blick auf Dein Handy wirfst und Nachrichten checkst, dann bist Du abhängig ein impulsiver Mensch eine passiv-aggressive und je nach Situation und Umgebung aggressive Person ein Konsummensch ängstlich und nicht selbstsicher unglücklich und unzufrieden unehrlich oberflächlich innerlich unerfüllt und instabil launisch sexuell frustriert oft gestresst in vielen Hinsichten suchtgefährdet nicht selbstbewusst tendierend zu einer zwanghaften PersönlichkeitWenn Du sehr häufig und mehrere Stunden am Tag an Deinem Handy herumspielst, ohne Sinn oder konkretes Ziel, dann bist Du ein antriebsloser Mensch sehr impulsiv und aggressiv schlaf – und essgestört launisch abhängigkeitsgefährdet ständig depressiv gestimmt schnell frustriert und hast oft Wutanfälle emotional instabil oft krank (vor allem Kopfschmerzen/Migräne) ängstlich und potentiell aggressiv unglücklich sexuell unerfüllt materialistisch veranlagt ein EnergievampirDantse Dantse aus: „Durchschaue dein Gegenüber: Ich weiß, was du willst, was du denkst, was du fühlst und was du vorhast, bevor du deinen Mund aufmachst! Manipulation Dritter erkennen“