Spruch des Tages 01. Juli 19: „Was die Frauen-Potenz zerstört“

Frauen werden, besonders in den westlichen Kulturen, immer impotenter und haben immer weniger Erektionen und Lust auf Sex.Die Tatsache, dass auch Frauen Potenz haben, Erektionen kennen und ejakulieren können, und dementsprechend auch unter Potenzschwäche und Erektionsstörungen leiden können, wird tabuisiert. Wenn von Impotenz und Erektionsstörungen die Rede ist, denkt man sofort nur an Männer. Dass aber Frauen sogar stärker von diesen Phänomenen betroffen sind als Männer, ahnen die meisten Menschen gar nicht. Tatsächlich aber ist die Unfähigkeit, Sex zu haben, ihn zu genießen oder Lust zu empfinden ein Volksleiden unter Frauen, besonders in der westlichen Welt.Studien haben gezeigt dass die große Mehrheit der afrikanischen Frauen, die sich traditionell ernähren, wenig bzw. kaum Probleme mit der Lust hat, und in den Wechseljahren kaum Veränderungen feststellt. Dagegen haben afrikanische Frauen, die sich überwiegend westlich ernähren, viel mehr Schwierigkeiten mit ihrer Sexualität (weniger Lust, weniger Gefühle beim Sex, Orgasmusschwierigkeiten, Trockenheit usw.), genauso wie viele Frauen in den westlichen Ländern.Die Ernährung spielt also, neben einigen psychischen Faktoren, eine sehr zentrale Rolle bei der Sexualität einer Frau, denn es gibt viele Lebensmittel, die dazu beitragen, dass die Lust der Frau verschwindet und sie ihre Potenz und Erektionen verliert.Diese Woche erklären wir euch, wie bestimmte Lebensmittel und andere Faktoren die Frauen-Potenz zerstören können!