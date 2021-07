Sommergrippe – Was tun?? // Spruch des Tages 02.07.21

Dieser Sommer bringt uns eine Hitzewelle nach der anderen. Da tun die abkühlenden Gewitter dazwischen gut. Doch die Schwankungen schwächen auch unser Immunsystem und zack! Wir werden krank, und das mitten im Sommer. Da haben wir doch wirklich genug andere Dinge vor, als krank im Bett zu liegen. Zumal die Corona-Schutzmaßnahmen momentan fast überall gelockert sind, sodass wir die warmen Tage mit Freunden genießen können. Egal ob am See, im Freibad, in der Eisdiele oder im Lieblingsrestaurant. Mit ausreichend Abstand natürlich! Aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus (Masken, Abstand, Hände waschen, etc.) sind die Fälle von Erkältungen und Grippe in diesem und letztem Jahr zwar stark zurückgegangen. Trotzdem kann unser Immunsystem zum Beispiel von Wetterumschwüngen oder Auskühlung nach dem Schwimmen geschwächt werden.