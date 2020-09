Social Distancing/Spruch des Tages 18. September 2020

Ja, es ist sehr wichtig, um Infektion zu vermeiden und die weitere Verbreitung, Infektionsketten zu verhindern.Warum? Wenn jemand hustet oder niest, sprüht er kleine Flüssigkeits-Tröpfchen aus Nase oder Mund, die Viren enthalten können. Wenn du zu nahe bist, kannst du die Tröpfchen einatmen, einschließlich des Coronavirus, wenn die Person, die hustet, an der Krankheit leidet.Halte einen Abstand von mindestens 1 bis 2 Metern zwischen dir und allen Personen ein, besonders, wenn diese husten oder niesen.Soziale Kontakte einzuschränken, heißt nicht soziale Isolation. Du kannst weiter unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen Freunden treffen. Du kannst zu deinen Mitmenschen weiterhin Kontakt haben, über Telefon, whatsapp oder soziale Medien.Experten meinen, dass Versammlungen von weniger als 10 Personen in Ordnung sind, solange alle beschwerdefrei sind und die richtige Atmungs- und Händehygiene praktizieren und genügend Abstand voneinander halten; keinen Handgruß oder Händeschütteln, in den Ellenbogen husten oder niesen.Aber wenn du Anzeichen von unerklärlicher und ungewöhnlicher Erkältung, Halsschmerzen, Fieber, Schnupfen oder Kopfschmerzen hast, solltest du Treffen mit Mitmenschen vermeiden.Ja, wegen möglicher Infektion durch Atemtöpfchen oder Schmierinfektionsgefahr.Vermeide Restaurants, Kneipen, Diskos, Fitness-Studios, Bahnhöfe, U-Bahnen, Busse, Hochzeiten, Theater, Kino usw. Bleibe allen Menschenansammlungen fern.Nun, da man auch nachgewiesen hat, dass das Virus im Kot sein kann, ist seitdem diese Möglichkeit der Übertragung über Berührung mit dem Kot nicht mehr ausgeschlossen. Der WC-Sitz und Oberflächen in Toiletten könnten somit auch eine Gefahr sein.Türklinken, Armaturen, die von so vielen Menschen angefasst werden (nicht vergessen, viele Menschen waschen sich gar nicht ihre Hände nach ihrem Geschäft) usw., sind große potentielle Quellen für Schmierinfektionen.Der Nahverkehr sowie alle öffentlichen Verkehrsmittel, Bus oder U-Bahn sowie Flugzeuge und Schiffe können das Risiko einer Exposition gegenüber Coronavirus erhöhen. Überfüllte U-Bahn /Busse/Flugzeuge/Autos erhöhen das Infektionsrisiko erheblich.Wenn du auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bist, dann sei vorsichtig, fasse dich nicht im Gesicht an und stecke nicht deine Finger oder Essen in deinen Mund oder anderes, was du mit den ungeschützten Händen berührt hast. Niese oder huste in deinen Ellbogen oder Taschentücher. Verwende ein Taschentuch, um eine Stange festzuhalten, benutze Desinfektionsmittel.Wenn du krank bist oder in einem Gebiet lebst, in dem ein Ausbruch gemeldet wurde, vermeide sie gänzlich oder nutze so oft wie möglich Desinfektionsmittel.Ja und das ist sogar wichtig für die Gesundheit und für die Psyche. Viren mögen Sauerstoff nicht.Ich muss bemerken, dass Bewegung und Sport in dieser Zeit wichtig sein können, um sein Immunsystem zu stärken. Es ist erwiesen, dass ein starkes Immunsystem hilft gegen die Infektion.Man sollte einfach einen Sicherheitsabstand von ca. 1- 2 Metern zu anderen Personen einhalten.Willst du mehr über das Coronavirus erfahren? Dann kaufe den Ratgeber „Coronavirus COVID-19 – 180 Fragen und Antworten“ von Dantse Dantse!Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.