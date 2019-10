Sexuelle Polygamie ist die beste Sexdroge überhaupt

Denn nichts ist lusttötender, als Sex mit nur einer einzigen Person zu haben.Wenn du mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann schläfst, nicht weil Sex mit deinem Partner nicht mehr schön ist, wirst du sehen, wie du noch mehr Lust auf deinen Partner haben wirst. Das ist eine Wahrheit. Du wirst auf dem Weg nach Hause fühlen, wie du sofort mit deinem Partner schlafen willst.Ja – mit anderen Frauen/Männern zu schlafen, kann die Lust und Potenz steigern.Steh dazu aber ganz öffentlich.Dieser lust- und potenzsteigernde Effekt tritt am besten ein, wenn die ganze Sache nicht heimlich geschieht.Es muss eine bewusste Entscheidung sein. Dabei muss dein Partner total geschützt und respektiert werden, das heißt, wenn er es nicht sehen will, mit welcher Person du verkehrst oder etwas darüber hören will, musst du das respektieren. Die anderen, mit denen du sexuellen Kontakt hast, dürfen nicht als Konkurrenten zu deinem Partner antreten.Du musst auch ihnen ganz klar die Fakten auf den Tisch legen und deutlich mitteilen, dass Sex mit deinem Partner sehr schön ist, dass du total zufrieden mit ihm bist und sie sollen wissen, dass die Beziehung zu ihnen nichts mit der Beziehung zu deinem Partner zu tun hat oder irgendwie zu vergleichen ist. Somit wird dieser andere gar nicht versuchen, dich aus deiner Beziehung zu nehmen oder diese zu zerstören und er wird deinen Partner auch völlig respektieren.Ehrlichkeit ist bei solch einem promiskuitiven Leben das A und O.Weitere Gründe für Lustlosigkeit und Tipps, wie du diese bekämpfen kannst, findest du in „Lust-Verlust: Hilfe, wir haben keinen Sex mehr! Liegt es an mir? Liegt es an dir? Wer ist schuld?“ von Max Nang.Wir wünschen euch einen entspannten Donnerstag und einen schönen letzten Oktobertag!WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Max Nang kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.