Sex - Macht - Energie: Buchtrailer

Erhalte jetzt im neuen Buchtrailer einen spannenden Einblick in das Buch "Sex - Macht - Energie" von K.T.N. Len'ssi!

Warum dieses Buch?

Warum brauchen mächtige Menschen Sex?

Man muss erst verstehen, was Sex wirklich ist, bevor man verstehen kann, warum mächtige Männer Sex nicht nur als Ausgleich suchen, sondern als Stärkung der Macht, des Selbstbewusstseins, der Aura und der magnetischen Kräfte. Sowie für mehr Power und Energie. Viele mächtige Menschen gehören Sekten, Logen oder Burschenschaften an, wie auch immer man sie nennen mag. Das sind Denkschulen, die oft viel Wissen (Physik und Metaphysik) über die Welt gesammelt haben. Sie zeigen bestimmten Mitgliedern, was sie tun können und wie sie an sich arbeiten können, um ihre Persönlichkeit zu schärfen und zu stärken. Den Mitgliedern wird auch gezeigt, dass sie die Kraft, Energie und Macht haben, sich zu regenerieren, zu schützen, aufzuladen, ihre Aura zu säubern usw. Vieles läuft dabei über die Sexualität. Der normale Mensch sieht in der Sexualität und in den Geschlechtsteilen nur ein Instrument der Fortpflanzung und der Lust. Diese Funktionen der Sexualität sind nur ein kleiner Teil dessen, was die Sexualität ist und kann.

In diesem Buch führt dich der Autor Len‘ssi in die geheime Welt von Sex, Energie und Macht ein, damit dir bewusst ist, was du noch erreichen kannst und damit du Energieraub in Zukunft abwehrst

mächtig machen



Energie regulieren, regenerieren, erhöhen



Aura verbessern



Attraktivität und Anziehungskraft verstärken



Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken



Krankheiten heilen



verjüngen kann.

. Du liest in diesem Band, wieso und warum ein sexueller AktMit der sexuellen Energie kannst du den Magnetismus, mit dem du auf Menschen wirkst, steuern.Du begreifst nun, warum du nicht mit jedem schlafen solltest und warum manche Partner und Beziehungen Glück bringen und andere nur Pech und Misserfolg.Du erfährst in diesem Buch, welche Energie Orgasmen, Sperma, Menstruation, Masturbation, Sodomie oder Homosexualität tragen und wie sie zum Erfolg führen können.

Das Buch kannst du direkt hier kaufen! Oder bei Amazon.Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Als eBook und Print erhältlich.

Warnung:Das Lesen der Bücher von K.T.N. Len’ssi kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.