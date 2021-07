Selbstheilung! Es geht auch ohne Arzt…

Es geht auch ohne ArztHast du schon einmal darüber nachgedacht, dich selbst zu heilen? Es gibt dazu natürlich sehr viele Tipps und Tricks zum Thema Selbstheilung, die dazu führen, dass du nicht mehr zum Arzt muss. Natürlich sind regelmäßige Kontrollen sehr wichtig und die solltest du bei ernsten Probleme auch deinem Arzt zeigen. Ein sehr spannendes Buch dazu ist „Werde dein eigener Arzt“ von Dantse Dantse. Das Buch ist sehr gut geschrieben, und nimmt dich Schritt für Schritt mit. Selbstheilung ist zwar ein Prozess, aber jeder Körper kann es schaffen.Das Buch ist in fünf spannende Teile unterteilt:Der erste Teilbringt Dir alles über Krankheiten bei, was Du wissen musst, um sie eigenständig zu bekämpfen. Durch das Verständnis davon, was eine Krankheit ist, wird es dir leichter fallen deinen Körper als eine perfekte Maschine zu erkennen, die du selbst ganz einfach und mit Wertschätzung und Liebe warten und pflegen und im Zweifelsfall auch selbst reparieren kannst.Der zweite Teilstellt Dir die DantseLogik vor, mit deren Hilfe Du alles schaffen kannst, was Du willst, auch wenn es noch so unmöglich scheint! Du kannst dich sogar auf „magische“ Weise heilen! Du lernst, wie Du Dein Leben meistern kannst und wie Du die logischen Zusammenhänge verstehen lernst und so Dich selbst wirklich erkennst und Deinen Körper unterstützen kannst, sich selbst zu helfen und zu heilen.Der dritte Teilstellt Dir den Schlüssel zur Gesundheit vor: Deine Organe und Dein Umgang mit ihnen machen nämlich den Unterschied! Erfahre, warum eine gesunde Darmflora so wichtig ist und warum die Leber auch Apothekerin des Körpers genannt wird.Der vierte Teilgibt Dir praktische Tipps und Tricks, mit denen Du deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen kannst. Und das ohne Anstrengungen, nur mit einfacherer, leckerer Ernährung und Respekt vor Dir selbst! Erhalten tust du dort Anleitungen über richtige Ernährung und welche Aspekte deiner Ernährung deinem Leben schaden und welche es fördert. Du bekommst aber auch Antworten dazu, warum Medikamente schädlich sind und in welchen Fällen sie nötig sein können. Du bekommst darüber hinaus tolle Übungen zur Praxis der Selbstliebe und der Vergebung.Im fünften und letzten Teilwird es besonders interessant: Hier bekommst Du tolle Rezepte, mit denen Du spielend leicht gesund bleibst, wie zum Beispiel welche für leckere Tees! Du erhältst außerdem das Rezept für Dantses legendäre DIFO Sauce, die Dein Leben bereichert und deine Gesundheit in den Mittelpunkt stellt!Neugierig geworden, wie Du schnell gesund und schlank werden kannst??Erhältlich bei: Indayi Thalia und Hugendubel