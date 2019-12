Selbstgespräche zum Finden von Lösungen zeugen von Intelligenz

Mit sich selbst zu reden, um Lösungen aller Art zu finden, ist ein Zeichen von großer Intelligenz.

Leider sind Wissenschaftlern zufolge 80 % dieser Selbstgespräche negativ.Menschen, die es nicht schaffen, positive Gespräche mit sich selbst zu führen, werden schnell deprimiert, einsam, selbstbemitleidend und krank. Ein Dialog mit sich selbst ist ein Kontakt mit der eigenen Quelle und dieser schafft mentalen Raum für Wunder, für ihre Realisierung, für ihre Vollbringung.Unbewusst führen wir Selbstgespräche, ohne sie wahrzunehmen. Wir beraten mit uns selbst, wann wir aufstehen, was wir morgens tun, ob wir duschen, was wir anziehen sollen, wann wir losgehen müssen, um noch rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Wir beraten mit uns selbst den Tag über, was wir zu erledigen haben, wir urteilen über unser Aussehen, über andere Menschen usw. All dies kommt als Gedanken, die sofort wieder verschwinden, und es ist uns gar nicht bewusst. Diese Gedanken sind Selbstgespräche.Sie reden überall: zuhause, unter der Dusche, auf der Straße. Sie nutzen große Monologe wenn sie arbeiten, über etwas nachdenken, wenn sie etwas Neues erfinden wollen. Oft tun sie es laut wenn sie allein sind. Denn sie wissen, dass ihnen laut zu denken in der Tat hilft, ihren Gedanken eine Natur, eine Figur zu geben und sie so zu materialisieren. Es hilft ihnen, die Dinge besser zu verstehen und besser nachzudenken.Dantse Dantse aus: