Wie oft hast du an dir gezweifelt? Wie oft warst du unzufrieden mit dir selbst? Wie oft hat eine Stimme in deinem Kopf dir zugeflüstert “Du schaffst es nicht”? Schluss damit. Gewinne wieder Glauben an dich selbst und vieles mehr. Sei unaufhaltbar mit geheimen Techniken. Wir zeigen dir wie.

DantseLogik lässt dich „unmögliche“ Ergebnisse schaffen, weil du nicht denkst, dass sie unmöglich sind und gerade weil du nicht denkst, dass es unmöglich ist, machst du es einfach und schaffst es auch! Erschaffe dir das, was du brauchst und du hast es. So einfach ist es! Sei unaufhaltbar mit geheimen Techniken!Der Autor Dantse Dantse zeigt dir in Dantselog2 Techniken, die manche als “Magie” bezeichnen würden, die aber nichts mit Magie zu tun haben und er erklärt dir, wieso es wichtig ist, zu glauben. Vor allem an sich selbst.Das ist DantseLogik, die Logik des Erschaffens und die Logik, die dich dazu bringt, alles zu erschaffen und zu erreichen, was du willst.Es gibt keine Wunder und keine Magie, außer du willst das so bezeichnen und gerade das zeigt die DantseLogik. DantseLogik bringt dich dazu, dir Dinge zu ermöglichen, die wir Menschen als unmöglich, nicht machbar gelernt haben, aber Gott ermöglicht uns kostenlos, all dies zu können. Wir haben die Fähigkeit, zu bekommen, was wir wollen und wann wir es wollen, wenn wir auf alle unseren inneren Ressourcen zugreifen können.Erhältlich bei:Dantse Dantse: Der aus Kamerun stammende Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung, mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romane), ist auch Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt.Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen: Sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.Mit seiner innovativen und unnachahmlichen afrikanisch inspirierten Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com , die ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat, hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse DantseEmail: leser@dantse-dantse.comSchriftsteller und Verleger: www.indayi.de Wissenslehrer: www.mycoacher.jimdo.com Gründer: www.klicklac.de WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.