Schlimmste Epidemien im Vergleich zu COVID-19 / Video zum Buch

Pest

Die Spanische Grippe

Pocken

Tuberkulose

Typhus

HIV/Aids

Tollwut

Dengue Fieber

Masern

Ebola-Fieber

Influenza

Covid-19 Stand von Dezember 2019 bis 17.03.20

Warnung:

Rund 200 Millionen Todesopfer im 14. Jahrhundert – fast die Hälfte der europäischen BevölkerungÜber 25 Millionen Tote(1980 angebl. ausgerottet) mit 56 Millionen TodesopfernDie am häufigsten tödlich verlaufende Infektionskrankheit der Welt - Rund 1,6 Millionen Menschen sind 2017 an Tuberkulose gestorbenJährlich rund 21 Millionen Erkrankte, ca 200.000 sterbenSeit den 1980er Jahren starben rund 30 Millionen MenschenTötet jährlich etwa 50 000 bis 60 000 Menschen weltweitBis zu 600 Millionen Menschen erkranken jedes Jahr am Denguefieber.Die unterschätzte Seuche. Zig Tausend Menschen sterben jährlich daran.Über 11.000 Toten. Sterblichkeit weit entfernt von den über 90 %, die Forscher vorher prognostiziert habenEine der tödlichsten und gefährlichsten Virusinfektionen überhaupt. Bis zu 500 000 Menschen sterben jährlich.Bislang ca. 7000 Todesopfer gefordert, wie eine Grafik zeigt.Wenn man die Zahlen vergleicht, hat man Schwierigkeit zu verstehen, warum Menschen so ein Panik gegenüber COVID-19 haben, das relativ wenig Menschen infiziert und tötet gegenüber beispielsweise dem Dengue Fiber oder Influenza. Influenza ist hoch ansteckend, aber niemals wurden Schule im Winter deswegen geschlossen.Wir verfallen in eine Spirale der Angst, die weniger mit der Realität zu tun hat, als vielmehr mit unserer Vorstellung von allem, was Schlimmes kommen könnte. Es ist irrational und bezeugt, wie wenig Menschen ihre natürlich Gabe zum Denken mit Urvertrauen paaren, um sich sachlich zu informieren und ihre Emotionen nicht der Angst hingeben, sondern der gegenseitigen Unterstützung und dem Zusammenhalt, um möglichst gemeinsam und miteinander gestärkt die Krise zu meistern – Angst ist ein schlechter Ratgeber, also schalte dein Gehirn ein, informiere dich und bleibe empathisch, schütze dich und deine Mitmenschen zum Schutze aller.Diese voranstehend genannten Zahlen machen Hoffnung und beruhigen, denn sie lassen erkennen, dass die Chance zu überleben mit COVID am Größten ist im Vergleich zu vielen anderen Virenkrankheiten auf der Welt, vor denen wir uns paradoxerweise kaum fürchten. Influenza, Dengue haben den meisten nie Angst gemacht macht und COVID-19 sollte es erst recht nicht, ohne allerdings die Vorsicht und Umsicht zu vernachlässigen! Das wichtigste ist die Vorbeugung, Vorkehrungen treffen und hygienische Regeln einhalten. Das sind die Dinge, die in mir vorgehen und ich habe keine Angst und Sorge. Ich hoffe, es wird bei dir auch so sein, nachdem du dieses Buch gelesen hast und wir gemeinsam und ohne Angst am Ende möglichst unbeschadet aus dieser Krise hervorgehen werden.