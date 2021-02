Power Kohlenhydrate: Die Helden gegen Krankheitsursachen

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Ohne Power Kohlenhydrate, keine Gesundheit.

Schaut vorbei, um euch die Buchvorstellung anzuschauen!Zahlreiche schlechte Kohlenhydrate sind überall bekannt, wie beispielsweise Brot, Pizza und Pommes. Sie alle gelten in den westlichen Ländern als Alltagslebensmittel. Quinoa und Amaranth sind zwar im Kommen. Andere, wie beispielsweise Kohlrabi, Kürbis und Rote Beete werden dafür immer noch vernachlässigt. Kohlenhydraten, wie unter anderem Kochbanane, Yamswurzel und Sorgho wird gar nicht erst Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei sind sie echte Kaiser unter den Feinschmeckern. Nicht nur wegen ihres leckeren Geschmacks, sondern auch wegen den enthaltenen Vitalstoffen und Heilkräften.Man möchte sie aus unerklärlichen Gründen nur als normale Füll-Lebensmittel zum satt werden betrachten. Dabei sind ihre enormen und unglaublichen Ernährungs- und Gesundheitsvorteile bereits bekannt. Zahlreiche Forschungen ergeben, dass diese Lebensmittel Menschen vor chronischen Zivilisationskrankheiten schützen. Zudem können sie bereits erkrankten helfen.Diese Kohlenhydrate haben also medizinische Eigenschaften gegen beispielsweise Krebs, Diabetes und Unfruchtbarkeit. Sie sind super Anti-Aging-Lebensmittel, stärken die Potenz, halten die Psyche gesund und vieles mehr. Sie sind gesünder für den Körper als die meisten Gemüse- und Obstsorten, weil diese im Laufe der Zeit zum Teil mehr als 90% von ihrem Vitalgehalt verloren haben. Manche Kohlenhydrate haben mehr Vitamine, Mineralien, Aminosäuren und wichtigere Ballaststoffe als Gemüse und Obst. Dank ihrer Art der Zusammensetzung können sie wie Medikamente wirken.Diese Power-Kohlendrate sind das Beste, was die Natur uns gegeben hat. Du sollst sie lieben und mit Verstand verzehren.Nahrhafter und heilsamer als Obst und GemüseObst und Gemüse werden immer weniger nahrhaft. Sie verlieren immer mehr an NährstoffenEine Ernährung, bei der eine Person versucht, seinen Bedarf an Nährstoffen nur über Obst und Gemüse zu decken, führt heute in den westlichen Ländern unweigerlich und fast immer zu einer Mangelernährung und Mangelerscheinungen. Die Ernährung in den gesündesten Ländern basiert hauptsächlich auf pflanzlicher Basis und ist reich an Kohlenhydraten.Ein Vergleich des Vitamin- und Mineralgehalts von Früchten und Gemüse, die in den letzten Jahren angebaut wurden, zeigt deutlich: Obst und Gemüse hat sehr viel an Nährstoffen verloren. Es reicht nicht mehr aus, um allein den Tagesbedarf zu decken.Dann erwerben sie jetzt das Buch beioder Thalia Besuchen sie unser Seite für weitere Bücher des AutorsDas Inhaltsverzeichnis des Buches finden sie hier Folge uns auch auf Instagram und Facebook

Über den Autor

Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld und Verständnis zeigen andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.

Unternehmensinfos

indayi edition wurde von Dantse Dantse 2015 in Darmstadt gegründet und ist somit der erste Verlag eines Migranten aus Afrika in Deutschland. Dantse kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, wo er auch studiert hat. Bücherschreiben ist schon lange seine Leidenschaft und mit der Zahl der veröffentlichten Bücher stieg der Wunsch nach einem eigenen Verlag, um seinem Stil und seiner unkonventionellen Art treu bleiben und unabhängig von Verlagsvorgaben und -regeln schreiben und veröffentlichen zu können.Das Besondere an Dantse ist, dass er als Autor mit afrikanischen Wurzeln auf Deutsch und nicht auf Französisch schreibt. Dadurch trägt indayi edition zur Verständigung zwischen den Kulturen bei. Wir fördern die Integration und motivieren Autoren aus anderen Kulturen, auf Deutsch zu schreiben und sich mit der „Goethesprache“ zu identifizieren.Viele unbekannte und unkonventionelle Autoren – und ganz besonders Menschen mit Migrationshintergrund – haben es schwer, bei den großen, etablierten Verlagen unterzukommen und ihnen möchten wir mit unserem kleinen, bunten, außergewöhnlichen Verlag die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen, Ideen, Erlebnisse und Träume mit anderen zu teilen.

