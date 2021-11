Nimmst du dir genügend Zeit? // Spruch des Tages 08.11.2021

Nimm dir doch einen kurzen Augenblick Zeit, um dir diesen Beitrag durchzulesen, denn heute am 04.11.2021 ist der Genügend-Zeit-Tag. Aber wenn ihr ehrlich zu euch seid, nehmt ihr euch im Alltag genug Zeit für die Dinge, die euch Spaß bereiten, euch Freude bringen und für euch selbst gut genug sind?

Zeit – das wichtigste Gut

Me-Time

Gründe, warum du dir Zeit für dich nehmen solltest:

Du hast Probleme, dir Zeit für dich selbst zu nehmen?

Fühlst du dich angesprochen und möchtest mehr erfahren?

Wenn man älter wird, merkt man im Leben wie wichtig Zeit ist. Denn sie ist für uns leider nur begrenzt, da wir nur eine Zeit lang hier auf der Erde verweilen dürfen. Man weiß nie, wie lange. Zeit ist heutzutage auch ein wichtiges Gut in Hinblick auf den Alltag. Wir alle arbeiten oder machen eine Ausbildung, drücken die Schulbank oder studieren. Da kommen viele Aufgaben und Verpflichtungen auf einen zu, sodass die Zeit für Hobbys, Freunde und Familie sowie Zeit für einen Selbst -sogenannte „Me-Time“ – auf der Strecke bleiben.Für jeden von uns sollte Me-Time aber nicht zu kurz kommen. Aber was ist Me-Time und was bringt sie mir? Me-Time bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als sich gezielt für sich selbst Zeit zu nehmen. In dieser Zeit kannst du deinen Hobbys nachkommen, ein Buch lesen, einen ausgewogenen Spaziergang unternehmen oder etwas Neues ausprobieren.Zeit für dich selbst ist wichtig, um deine Energiespeicher wieder aufzufüllen und um nicht unter Stress zu leiden. Denn wer ständig unter Stress leidet, erhöht sein Risiko unter Ängsten, Depressionen, Verdauungsproblemen und Herzkrankheiten zu erkranken. Das will doch wirklich keiner. Daher sollte man in seinen Tag tägliche Auszeiten für sich selbst einplanen und Routinen schaffen. Das kann vor dem Tagesbeginn oder als Abschluss erfolgen, um sich von dem stressigen Tag zu erholen und wieder neue frische Energie zu tanken.Manchmal klingt in der Theorie immer alles zu schön und ist dann in der Praxis doch schlecht umsetzbar. Aber das ist kein Problem, denn wir haben das perfekte Buch für dich, und zwar von. Dieses Buch wird dir helfen, dich dabei zu unterstützen.Denn sie selbst hat sich Hilfe geholt und zwar von dem Coacher Dantse Dantse und seiner Dantselogik und hat heute so viel erreicht, was sie nie gedacht hatte, weil sie an sich selbst geglaubt hatte und sich bewusst Zeit für sich selbst und ihre Interessen genommen hat. Sie wurde nämlich Buchautorin, Projektleiterin, begann ein Studium mit über 40 Jahren; alles nebenbei zu den Aufgaben einer alleinerziehenden Mutter mit Vollzeitberuf und sie ist sich sicher, dass es noch viel weiter geht.Möchtest du auch endlich deine Interessen verfolgen und nicht immer nur an andere Menschen denken. Dann ist jetzt deine Zeit. Hol dir das Buch von Lina Emanuel: „Und Glücklich: Ich bin dann mal ich – nie wieder unglücklich sein, egal was vorher auch passiert ist“.Erhältlich bei:…und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Lina Emanuel entdeckte ihr Talent zum Schreiben. Darin lag für sie eine Chance der Heilung, Aufarbeitung und Bewältigung. Ihr Ziel ist es, nicht nur mit ihren Büchern andere Menschen zu erreichen. Mit Enthusiasmus möchte Lina Emanuel Menschen mitreißen, berühren und bewegen. Diese wunderbare Lehre will sie leben und weiterreichen. Als Gründerin eines sozialen Projektes setzt sie sich zudem für die Würde von Frauen in gewaltgeprägten Lebenssituationen ein. Zentrales Thema ist die weibliche Beschneidung FGM/C.Vor allem Frauen und Kindern zu helfen, mit ihnen die Freude am Leben und Gottes Liebe zu teilen und zu ermutigen, sich der Lehre der DantseLogik anzuvertrauen, ist das, was sie erfüllt.Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.